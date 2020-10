Banque Cantonale Vaudoise : Ethos et BCV associent leurs compétences dans la finance durable

La Fondation Ethos, spécialisée dans l'investissement socialement responsable (ISR), et la BCV, cinquième banque universelle de Suisse, ont conclu un partenariat stratégique sur le long terme pour proposer aux investisseurs des produits d'investissement durable. Première étape: six fonds Ethos vont être gérés par l'Asset Management de la BCV.

Genève/Lausanne, le 8 octobre 2020 - Dans ce partenariat, Ethos sera en charge de l'analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) des sociétés composant ses fonds d'investissement, en s'appuyant sur une méthodologie et des compétences développées depuis plus de 20 ans. Ethos s'occupera également de l'exercice des droits de vote aux assemblées générales, selon ses propres lignes directrices, ainsi que du dialogue avec les sociétés incluses dans les fonds pour les encourager à améliorer leurs pratiques en matière d'ESG.

L'Asset Management de la BCV apportera de son côté ses compétences dans les domaines de l'analyse financière et de la gestion de portefeuille. Les fonds Ethos feront partie de la gamme de fonds de la BCV et la Banque les utilisera dans les mandats et les portefeuilles qu'elle gère pour ses clients, s'engageant ainsi activement dans leur développement. En parallèle, des produits BCV, notamment obligataires, intégreront les analyses et critères ESG d'Ethos.

«Avec la BCV, nous pouvons compter sur un partenaire qui est fortement implanté en Suisse, proche de ses clients et, surtout, qui est convaincu de la nécessité d'intégrer les critères ESG dans les investissements, se réjouit Vincent Kaufmann, directeur d'Ethos. Nous avons également trouvé un partenaire avec qui nous partageons une même volonté: celle de pouvoir offrir les fonds Ethos à un public aussi large que possible, que ce soit des investisseurs institutionnels ou privés.»

«Ethos est un acteur de référence en Suisse dans l'ISR. Pour nous, ce partenariat est une étape supplémentaire dans l'intégration de critères ESG dans l'ensemble de nos produits et il permettra à l'avenir de renforcer la stratégie de la BCV dans le domaine de l'ISR, ajoute Stefan Bichsel, directeur général et responsable de la division Asset Management et Trading de la BCV. «Pour la BCV, cette collaboration s'inscrit aussi en droite ligne avec sa mission et la stratégie en matière de responsabilité sociale d'entreprise déployée depuis des années», ajoute Pascal Kiener, CEO de la BCV.

Les deux parties vont désormais travailler en étroite collaboration avec pour volonté de renforcer ce partenariat au cours des prochaines années, créant ainsi un nouveau pôle de compétences dans la finance durable en Suisse. Dans un premier temps, les actifs de six fonds de la gamme Ethos - trois fonds actions, deux fonds obligataires et un fonds d'allocation d'actifs - seront déposés à la BCV, gérés par son Asset Management et administrés par Gérifonds, filiale du groupe en charge de la direction de fonds. Ces changements sont soumis à l'accord des autorités compétentes et le calendrier précis est en cours d'élaboration.

