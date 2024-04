Dans l'hôtellerie-restauration, après une croissance modérée cette année, une stagnation est possible l'an prochain. L'industrie des machines et l'horlogerie pourraient connaître un repli modéré (entre -0,5% et -2%) en 2024 et en 2025. Dans les transports et les communications, ainsi que dans la construction, un fort repli de l'activité (au-delà de -2%) cette année pourrait être suivi par un repli modéré l'an prochain.

Quatre publications par an

Le PIB est un indicateur essentiel pour évaluer le dynamisme d'une économie. Le PIB vaudois et les prévisions sont publiés par la Commission Conjoncture vaudoise, un partenariat entre l'État de Vaud, la CVCI, la BCV et les principales associations de branches du canton. Ils sont calculés par les économistes Claudio Sfreddo (chef de projet depuis 2008) et Giuliano Bianchi, de l'Institut QUANTITAS pour l'analyse et la prévision économiques de la HES-SO. Les taux de croissance suisse et vaudois sont corrigés des effets des grands événements sportifs internationaux. Le PIB vaudois et les prévisions sont publiés quatre fois par an (prochaine parution: juillet 2024). Responsables de l'économie privée et décideurs politiques disposent ainsi en tout temps de données et de prévisions à jour, afin de pouvoir mieux préparer leurs décisions et piloter leurs projets.

Annexe: comparaison de l'évolution du PIB vaudois avec le PIB suisse, évolution par branche en 2023 et prévisions pour 2024 et 2025

À propos de la Commission Conjoncture vaudoise

La Commission Conjoncture vaudoise regroupe la BCV, la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, Statistique Vaud, les milieux touristiques (Gastrovaud, Vaud Promotion), de la construction (Association cantonale vaudoise des installateurs-électriciens, Association vaudoise des installateurs de chauffage et ventilation, Fédération vaudoise des entrepreneurs et Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs), ainsi que des services (Groupement Romand de l'Informatique et l'Ordre Vaudois d'EXPERTsuisse). En collaboration avec le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'École polytechnique fédérale de Zurich, elle publie les résultats de cinq enquêtes sur la conjoncture dans cinq secteurs importants de l'économie vaudoise, l'industrie, la construction, l'hôtellerie-restauration, le commerce de détail et les services. La Commission Conjoncture vaudoise publie également les données et prévisions relatives au PIB vaudois.

Toutes ces informations sont disponibles sur le site www.conjoncturevaudoise.ch