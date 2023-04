Banque Cantonale Vaudoise : Rapport de responsabilité sociale

1 - L'Isle

Source du Chauderon

2 - L'Isle Bassin du Château de L'Isle

3 - Ferreyres La Tine de Conflens

4 - Pompaples Moulin Bornu, Milieu du monde

5 - Eclépens Canal d'Entreroches

6 - Cossonay Rives canalisées et naturelles

7 - Penthalaz Passe à poissons

8 - Saint-SulpiceEmbouchure sur le Léman

Cette édition du Rapport RSE de la BCV est illustrée de quelques-uns des paysages variés que nous offre la Venoge. Les photographies et les informations fournies par les collaborateurs et les collaboratrices scientifiques de La Maison de la Rivière sont l'occasion de suivre le parcours de la rivière au travers du canton et de découvrir des interactions entre la nature et les interventions humaines.

La Venoge, célébrée par Jean Villard Gilles dans les années 1950, est chère aux Vaudoises et aux Vaudois. S'étendant sur près de 40 kilomètres entre le Pied du Jura et le Léman, cette rivière emblématique regorge de coins et de recoins insolites au détour de ses méandres. S'intéresser à la Venoge, c'est s'intéresser à son bout de pays, à son terroir, à l'âme de notre canton.

Photo de couverture

Rivières naturelles ou canalisées, deux visions diamétralement opposées. Aujourd'hui, de gros travaux de renaturation sont en cours, afin de redonner de l'espace aux rivières. Entre Lussery-Villars et Penthalaz, une renaturation a permis à la Venoge de déserter l'ancien canal et de retrouver son lit ancestral, au plus grand bénéfice de la biodiversité.