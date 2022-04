Banque Cantonale Vaudoise : Rapport de responsabilité sociale d'entreprise 2021

Sommaire

Une approche globale La BCV

Contenu et objectifs du Rapport RSE

Principales contributions de la BCV aux Objectifs de développement durable (ODD) en 2021

La RSE à la BCV

2 Investissement socialement responsable 50

4 Placements pour compte propre 52

5 Gestion d'actifs 52

6 Crédits responsables 62

Approche de la BCV 64

8 Crédits hypothécaires 65

Dimensions de la RSE 10

Mission de la BCV 11

Contextes international et suisse 12

Attentes des parties prenantes 14

Objectifs de développement durable 16

Dialogue avec les parties prenantes et transparence 17

Ambition et stratégie RSE 18

Gouvernance et organisation de la RSE 19

Durabilité économique et utilité 22

Création durable de valeur, solidité et

performance financière Contribution au développement de l'économie vaudoise

24 Participation à la vie associative 88

Impact environnemental direct 91

25 Approvisionnement régional durable 98

Un soutien actif à l'innovation et à l'économie durable 28

Éthique et gouvernance d'entreprise 30

Quatre valeurs 32

Gouvernance d'entreprise 33

Compliance et conformité fiscale 34

Protection des données 36

Surveillance des cyberrisques 37

Prise en compte des risques liés au climat 38

Pratiques de vente responsables 40

Attentive aux besoins de sa clientèle 42

Proche et accessible 44

Produits et services adaptés 45

La qualité de service, une priorité 48

Crédits aux entreprises 66

Trade Finance 69

Employeur de référence 72

Approche et positionnement de la BCV 74

Formation et perfectionnement 74

Diversité et égalité des chances 77

Équilibre entre vies professionnelle et privée 79

Cadre et organisation du travail 81

Banque citoyenne 86

Index GRI 100

Une approche globale

La BCV a fondé sa responsabilité sociale d'entreprise sur la base d'une approche globale, car remplir son rôle en faveur du développement durable implique la prise en compte de plu-sieurs dimensions. L'indispensable mobilisation pour gérer les défis envi-ronnementaux ne peut réussir qu'en incluant également les aspects éco-nomiques et sociaux. Cet ensemble constitue le fondement d'une société harmonieuse, inclusive et pérenne.

En 2021, la Banque a pris des mesures dans l'ensemble des domaines où elle peut produire un impact positif. Pour réduire son empreinte écologique, elle a persévéré dans l'optimisation énergé-tique de ses bâtiments et a fixé son cap pour les prochaines années: d'ici à 2030, elle réduira les émissions de gaz à effet de serre liées à son fonctionnement de 35% par rapport au niveau de 2019.

Cet objectif est en phase avec le Plan climat vaudois et la Stratégie énergétique de la Confédération.

Eftychia Fischer et Pascal Kiener

En complément de cette démarche volontaire de diminution, la Banque compense depuis 2019 ses émissions de CO2 résiduelles en finançant des projets de réduction ou de séquestration du carbone, ce qui lui vaut le label CO2 Neutral de Swiss Climate.

Sur le plan économique, le rôle clé de la BCV a été réaffirmé dans le contexte de la pandémie. Sa place prépondé-rante dans le tissu local lui confère des responsabilités majeures: dans le canton, une personne et une PME sur deux ainsi que sept caisses de pensions sur dix comptent sur les services de la Banque. Tout en respectant les mesures de protection contre le COVID-19,elle a continué à répondre pleinement aux besoins de sa clientèle. Pour accom-pagner les entreprises que la crise sani-taire avait mises en difficulté, elle leur a proposé de suspendre deux échéances d'amortissement de leurs crédits. Cette mesure, déjà prise en 2020, a permis de laisser des liquidités à disposition des PME du canton.

Sa responsabilité dans le domaine de la durabilité s'exerce aussi par l'inter-médiaire de ses produits et services. La BCV contribue au financement de la transition énergétique en proposant des hypothèques avec des conditions préférentielles pour les constructions et les rénovations écologiques. Depuis

2

2021, sa clientèle des particuliers accède à un taux de 0% pendant douze mois pour ces prêts. Elle bénéficie également d'un tarif préférentiel sur les audits énergétiques CECB Plus délivrés par Romande Energie, grâce à un partena-riat conclu avec la BCV. Pour sa clientèle d'entreprises, la Banque collabore avec PEIK, la solution d'audit énergétique créée par SuisseEnergie. Les entreprises sont accompagnées dans leur transition énergétique et obtiennent un finance-ment sans intérêt de leur crédit d'équi-pement durant les six premiers mois.

Dans le domaine des placements, le mouvement en faveur de l'inves-tissement socialement responsable s'accélère. La BCV intègre des critères environnementaux, sociaux et de gou-vernance (ESG) dans sa gestion. Elle propose aussi des placements avec une part investie dans des sociétés dont les produits et services visent à répondre à des enjeux environnementaux ou sociaux spécifiques, comme les éner-gies renouvelables, la gestion de l'eau et des déchets. Ces placements ont été appréciés par la clientèle en 2021, avec 255 millions de francs d'actifs sous ges-tion à fin décembre, en augmentation de plus de 150% en un an.

La Banque a également poursuivi la mise en œuvre de son partenariat avec la Fondation Ethos, spécialiste suisse de l'investissement socialement res-ponsable. Dans les fonds de placement proposés, Ethos est chargée de l'analyse des critères ESG, de l'exercice des droits de vote et du dialogue avec les socié-tés, tandis que l'Asset Management de la BCV assure l'analyse financière et la gestion des portefeuilles. À titre d'exemple, le fonds Ethos II - Ethos Swiss Sustainable Equities, géré par la BCV, a su convaincre la clientèle avec des actifs sous gestion qui ont plus que doublé en 2021, pour atteindre

365 millions de francs à la fin de l'année. Enfin, conformément aux recommandations de l'Association suisse des banquiers, les préférences de la clientèle des particuliers en matière d'ESG sont désormais inté-grées dans le conseil en placements.

La relation de proximité que la BCV entretient avec les Vaudoises et les Vaudois dépasse le seul cadre bancaire. La Banque participe à la vitalité de la communauté locale. En cette année où la pandémie a fragilisé certaines per-sonnes et institutions, elle a confirmé sa contribution à plus de 650 associations et événements.

Par ailleurs, elle a engagé un partenariat avec la nouvelle école 42 Lausanne, qui forme aux métiers de l'informatique. C'est à la fois une chance offerte à celles et ceux qui ne se sentent pas à l'aise dans les formations académiques et un vivier de compétences informatiques constitué pour répondre à la demande croissante de l'économie régionale.

La BCV est en outre devenue parte-naire d'Enterprise for Society (E4S), dont la mission est d'accompagner la transition vers une économie plus rési-liente, plus respectueuse de l'environ-nement et plus inclusive. La Banque affirme ainsi sa volonté de contribuer à la réflexion sur la transition vers l'éco-nomie du futur auprès des trois institu-tions qui ont créé E4S en 2021: la Faculté

des HEC de l'Université de Lausanne, l'Institute for Management Develop-ment (IMD) et l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Premier employeur du canton dans le domaine bancaire, la BCV s'engage également en faveur d'une société inclusive. En 2021, elle a fait réaliser une analyse des salaires par des experts externes, qui a démontré son respect des exigences fédérales en matière d'égalité salariale des collaboratrices et des collaborateurs. Elle a également reçu la certification Fair-ON-Pay+, qui atteste le respect de cette égalité dans la durée. Cette certification s'inscrit dans les démarches de promotion de la diversité menées depuis des années. Différentes mesures ont encouragé les carrières féminines et la BCV s'est fixé comme objectif d'avoir 25% de femmes parmi ses cadres supérieurs d'ici à 2030.

En exerçant ainsi ses responsabilités dans les domaines environnemental, économique et social, la BCV contri-bue aux Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en 2015 et qui fixent les cibles à atteindre à l'horizon 2030. En tant qu'acteur bancaire de référence, elle continuera à s'engager dans ce mouve-ment de transition globale, au service de son canton.

Eftychia Fischer Pascal Kiener Présidente du Conseil Président de la d'administration Direction générale

Responsabilité sociale d'entreprise 2021

3