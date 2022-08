Banque Cantonale Vaudoise : Rapport intermédiaire - Comptes du Groupe au 30 juin 2022

L'économie mondiale est entrée dans une nouvelle ère avec le retour de l'inflation. D'une part, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, aggravées notamment par les confinements en Chine, perdurent et d'autre part, les sanctions économiques imposées par la communauté internationale à l'encontre de la Russie, en réponse à son agression de l'Ukraine en février dernier, ont fortement poussé à la hausse les prix de l'énergie et de certaines den- rées alimentaires.

Face à ces tensions inflationnistes que l'on croyait passa- gères mais qui s'avèrent persistantes et de forte ampleur, les taux d'intérêt remontent sous l'action des banques centrales qui ont commencé à resserrer activement leurs politiques monétaires. Ainsi, La Fed a déjà relevé quatre fois ses taux directeurs pour les porter entre 2,25% et 2,50%, et devrait continuer sur cette lancée. La BCE, qui s'est réunie en juillet, est allée au-delà de ses indications initiales en augmentant ses taux de 50 points de base, sa première hausse en onze ans. Enfin, La Banque nationale suisse a

relevé à la mi-juin de 50 points de base, à ‒0,25%, son taux directeur. Il s'agissait du premier resserrement de sa poli- tique monétaire depuis 2007 et elle laisse entendre que de nouvelles hausses sont possibles ces prochains mois.

Dans ce contexte, la croissance mondiale fléchit. Entre jan- vier et juillet 2022, le Fonds monétaire international a abais- sé ses prévisions pour la croissance mondiale pour 2022 de 4,4% à 3,2%. Si le risque de récession dans les économies industrialisées ne peut être écarté, le scénario actuel est celui d'une poursuite de la reprise mondiale mais à un niveau plus modéré. En Suisse et dans le canton de Vaud, la situation est toujours favorable à l'heure actuelle. L'inflation y est encore contenue à +2,9% en mai selon l'Office fédéral de la statistique, contre plus de 8% dans la zone Euro ou aux États-Unis. Les PIB suisse et vaudois devraient encore croître cette année aux alentours de 2%.

Forte de son modèle d'affaires diversifié, la BCV présente d'excellents résultats financiers sur le premier semestre de l'année, supérieurs à ceux de l'année précédente. Les revenus ont progressé de 6% à CHF 524 millions, principa- lement portés par les commissions, les revenus de négoce et le besoin réduit en nouvelles provisions pour risques de crédit. Malgré l'augmentation des charges d'exploitation liée notamment à la reprise des événements culturels et sportifs soutenus par la Banque qui n'avaient pas pu avoir lieu en 2020 et 2021 en raison de la crise du COVID-19, le résultat opérationnel s'est élevé à CHF 227 millions, en hausse de 12%. Quant au bénéfice net, il progresse de 14%