La Banque Cantonale Vaudoise (BCV) est une société bancaire basée en Suisse qui offre une gamme de services dans les domaines de la banque de détail, de la gestion de fortune, de la banque d'affaires et du négoce. En plus de ses activités traditionnelles (épargne et crédit, gestion de fortune), la BCV s'engage dans le financement des grandes entreprises et dans certaines opérations de négoce de matières premières (softs et métaux). Elle propose également un portefeuille de services boursiers, comprenant le conseil en ingénierie financière, le négoce d'actions et de produits dérivés, ainsi que des opérations sur instruments de taux d'intérêt. La société est également active dans le domaine des nouvelles émissions de produits à revenu fixe et de produits structurés, ainsi que dans le négoce de devises. La BCV est la société mère d'un groupe bancaire et financier, qui comprend une banque privée, deux sociétés de gestion de fonds, un site de trading en ligne et une société de private equity. La BCV possède également une succursale à Guernesey, qui est active dans les produits structurés et les placements fiduciaires.

Secteur Banques