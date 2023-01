La BCV augmente la rémunération des comptes épargne et prévoyance

Genève (awp) - La Banque cantonale vaudoise (BCV) relèra au 1er février les intérêts sur les comptes épargne et prévoyance. A titre d'exemple, la rémunération d'avoirs jusqu'à 100'000 francs suisses pourra atteindre entre 0,1 et 0,3%, en fonction du type de compte, écrit l'établissement jeudi dans un communiqué.

Pour les comptes Epargne Cadeau et Epargne Jeunes jusqu'à 25'000 francs suisses, les taux d'intérêts seront relevés à 0,5 et 0,6%, contre 0,25 et 0,5% jusque-là. Pour les comptes Epargne 3, le taux passera à 0,25%, contre 0,05% auparavant.

Enfin, s'agissant de la clientèle entreprise, la rémunération des comptes Placement Entreprises passera à 0,1% jusqu'à 100'000 francs suisses, alors qu'elle était nulle jusqu'ici.

rq/fr