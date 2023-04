La croissance vaudoise revue en baisse

Genève (awp) - La croissance de l'économie vaudoise devrait être moins bonne cette année, compte tenu du contexte international difficile. Elle devrait afficher un recul à +1,2%, contre +2,6% en 2022, rapporte la commission Conjoncture vaudoise dans ses dernières prévisions. Le marché de l'emploi et le moral des entrepreneurs devraient par contre apporter leur soutien.

Le produit intérieur brut (PIB) du canton devrait atteindre 1,2% en 2023, puis progresser à 1,5% en 2024, indiquent mardi les partenaires de Conjoncture vaudoise, la Banque cantonale vaudoise (BCV), la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) et l'Etat de Vaud représenté par le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) et Statistique Vaud.

Sur le plan national, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a aussi revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année, passant de 2,1% en 2022 à 1,1% pour ensuite remonter à 1,5% en 2024.

Le niveau d'incertitude reste élevé pour l'économie du canton en raison notamment de l'inflation. La commission met en garde contre le resserrement des politiques monétaires opéré par les banques centrales ou l'évolution du cour du franc. Mais elle souligne la réouverture de la Chine et le retour à la normale des circuits d'approvisionnement. Hormis les industriels dépendants de la demande internationale, l'économie domestique comme le commerce de détail ou les services se montrent solides.

Selon les secteurs, certaines branches devraient afficher une croissance de plus de 2% comme la chimie-pharma. En souffrance depuis 2020, l'hôtellerie-restauration progresse au même niveau. Les services publics et parapublics (transports, communications) pourraient aussi connaitre une forte croissance cette année suivie d'une plus modérée en 2024 dans une fourchette de 0,5% à 2%.

Les activités immobilières et les services aux entreprises devraient connaitre un repli entre 0,5% et 2% cette année pour renouer ensuite avec la croissance en 2024. Dans le sens inverse, l'industrie des machines et l'horlogerie connaitraient une croissance modérée pour ensuite accuser un repli.

La stagnation sera du côté des services financiers en 2023, qui retrouveront le chemin de la croissance l'année suivante. La construction révèlerait quant à elle un repli modéré dans un premier temps, puis marqué en 2024.

