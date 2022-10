Communiqué de presse

PIB vaudois: la croissance ralentit dans un environnement difficile

L'économie vaudoise subit les effets de la dégradation de la conjoncture mondiale. Si son produit intérieur brut (PIB) devrait continuer d'augmenter cette année et l'an prochain, les prévisions ont été sensiblement revues à la baisse. Ainsi, le PIB vaudois est attendu en hausse de 2,5% cette année et de 1,4% l'an prochain, selon les dernières valeurs du CREA, publiées par la BCV, l'État de Vaud et la CVCI. Et ce, alors que les prévisions publiées en juillet tablaient sur des hausses de respectivement 2,8% et 2,5%. Le degré d'incertitude est élevé en raison notamment des tensions géopolitiques, de la hausse des prix et des taux d'intérêt, du ralentissement de l'économie mondiale ainsi que de la crise énergétique qui touche de nombreux pays.

Lausanne, le 18 octobre 2022 - Le Fonds monétaire international (FMI) a de nouveau abaissé ses prévisions la semaine dernière. Si son estimation de croissance de l'économie mondiale n'a pas évolué pour 2022 (+3,2%), elle est plus basse pour 2023 (+2,7%) que dans les Perspectives de l'économie mondiale de juillet (+2,9%). Par rapport à ses prévisions de janvier, la révision à la baisse est très sensible: au début de l'année, le FMI attendait encore une croissance mondiale de 4,4% cette année et de 3,8% l'an prochain. Les prévisions pour le canton de Vaud ont évolué dans la même direction: en janvier, elles portaient encore sur une croissance de 3,6% en 2022 et de 1,9% l'an prochain, soit respectivement un point et un demi-point de pourcentage de plus qu'actuellement. Il en va de même sur le plan national: le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) table sur un PIB suisse en hausse de 2,0% en 2022 et de 1,1% en 2023, alors qu'il était encore question de progressions de respectivement 3,0% et 2,0% en janvier.

Ces révisions à la baisse s'expliquent par un contexte mondial perturbé. La guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie ainsi que la hausse des prix des matières premières et de l'énergie ont exacerbé plusieurs déséquilibres déjà présents. L'inflation a fait un retour en force, les taux d'intérêt sont remontés et les banques centrales ont commencé à resserrer drastiquement leur politique monétaire. En Suisse, la hausse des prix s'est inscrite en septembre à 3,3% en rythme annuel. Grâce à la force du franc, le renchérissement est cependant moins fort que dans la zone euro (+10,0% en septembre) ou aux États-Unis (+8,2%). La Banque nationale suisse a toutefois commencé à remonter rapidement son taux directeur, qui est revenu en territoire positif: en quelques mois, il est passé de -0,75% à 0,50%.

Le degré d'incertitude est élevé. De nombreux pays, dont la Suisse, font face au risque de pénurie d'énergie en hiver. De plus, la pandémie de COVID-19 n'est pas terminée, comme le montrent la remontée des contaminations en Europe ou les confinements localisés en Chine, et les chaînes d'approvisionnement restent perturbées. En ce qui concerne la Suisse, d'autres facteurs de risque résident dans une possible poursuite de l'appréciation du franc, dans l'incertitude liée aux relations avec l'Union européenne ou dans la mise en œuvre d'un impôt minimum mondial.

Au niveau des branches, après un rebond largement partagé en 2021, la reprise devrait se poursuivre pour la majorité d'entre elles. La chimie-pharma, les services publics et parapublics ainsi que les transports et les communications devraient