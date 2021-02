BCV propose Pierre-Alain Urech pour le conseil d'administration

Zurich (awp) - Le Conseil d'administration de la Banque cantonale vaudoise (BCV) proposera à l'assemblée générale d'avril d'élire Pierre-Alain Urech comme l'un des trois membres de cet organe. Il devrait remplacer Eftychia Fischer qui prendra la présidence de la BCV au 1er janvier 2022.

Pierre-Alain Urech, originaire de La Tour-de-Peilz, est l'ancien directeur général de Romande Energie et actuel vice-président du Conseil d'administration des CFF. "Sa vaste expérience dans les domaines du management, de la stratégie, de la gestion des risques et des conseils d'administration, ainsi que son fort ancrage dans le canton de Vaud et son réseau étendu aux niveaux local, régional et fédéral, seront très utiles pour compléter le conseil d'administration", selon le communiqué paru jeudi soir.

M. Urech entrera le cas échéant en fonction au 1er janvier 2022.

