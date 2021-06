La BCV lance une nouvelle plateforme immobilière pour les institutionnels

Genève (awp) - La Banque cantonale vaudoise (BCV) lance une version helvétique de Propertymatch, une plateforme essentiellement destinée aux investisseurs institutionnels et aux gérants indépendants, auxquels elle fournit en temps réel une indication des prix de fonds immobiliers non cotés.

Le communiqué paru mardi explique qu'à ce jour la plateforme originelle a facilité près de 1700 transactions sur le marché secondaire, entre investisseurs de plus de 20 pays et pour un montant total de plus de 15 milliards de dollars.

La nouvelle plateforme se base sur le savoir-faire de Propertymatch, laquelle a été créée pour le marché européen en 2009 par CBRE, fournisseur de services dans l'immobilier actif au niveau mondial, et le Groupe GFI, l'un des leaders dans le domaine des plateformes de courtage.

md/fr