Une femme à la présidence de la BCV

Genève (awp) - Eftychia Fischer va devenir la présidente du conseil d'administration de la Banque cantonale vaudoise (BCV). Elle succèdera début 2022 à Jacques de Watteville, qui occupait ces fonctions depuis 2018, devenant ainsi la première femme à diriger l'organe de surveillance de l'établissement cantonal.

Le Conseil d'Etat vaudois a procédé à la nomination de Mme Fischer, a indiqué l'Etat de Vaud mercredi dans un communiqué.

La future présidente a occupé divers postes à responsabilités à Paris et Zurich chez JPMorgan, Julius Bär et EFG International, avant de rejoindre UBP en 2010 comme responsable de la division Treasury & Trading. Elle a également dirigé la division Asset Management entre 2012 et 2015 et a ensuite intégré le conseil d'administration d'UBP.

Eftychia Fischer, double nationale suisse et grecque, siège également depuis 2016 au conseil d'administration de Vaudoise Assurances.

