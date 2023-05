Jours : Heures : Minutes : Secondes Banque Centrale Populaire : BCP - CP relatif aux indicateurs du 1er trimestre 2023 18/05/2023 | 11:49 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires GROUPE BCP RESULTATS TRIMESTRIELS AU 31 MARS 2023 COMMUNIQUÉ DE PRESSE INDICATEURS FINANCIERS AU 1ER TRIMESTRE 2023 Réuni le 17 mai 2023 sous la présidence de Monsieur Mohamed Karim MOUNIR, le Conseil d'administration de la Banque Centrale Populaire a examiné l'évolution de l'activité et arrêté les comptes au 31 mars 2023. Dans la continuité du contexte économique particulier de l'année 2022, le premier trimestre de l'année 2023 a été marqué par diverses incertitudes au niveau national et international, induisant une persistance des pressions inflationnistes et davantage de durcissement des conditions monétaires. Au niveau des indicateurs d'activité, les ressources du Groupe enregistrent une collecte additionnelle de 292 millions de Dirhams sur le premier trimestre 2023. Pour sa part, l'encours brut des crédits consolidés à la clientèle recule de 2%, par rapport à fin 2022, pour s'établir 301,6 milliards de Dirhams. Ce retrait s'explique essentiellement par la baisse des crédits de trésorerie au Maroc dans un contexte de recul des prix des matières premières à l'international. Dans cette conjoncture et en dépit de l'effet négatif de la hausse de la courbe des taux sur le résultat des activités de marché, le Produit Net Bancaire du Groupe BCP s'est maintenu à 4,8 milliards de Dirhams à fin mars 2023, contre 4,9 milliards de Dirhams une année auparavant. Cette performance a été rendue possible grâce à l'orientation favorable du « Core Banking Business* », dont le PNB s'affermit de 6,1% à 4,5 milliards de Dirhams. Par contributeur, le premier trimestre 2023 a été marqué par la hausse de la participation de la Banque de Détail à l'International dans le PNB consolidé pour s'établir à 30%. En effet, les filiales du Groupe en Afrique subsaharienne ont réalisé une hausse de 13% de leur PNB au titre des trois premiers mois de l'année 2023. Parallèlement, le coût du risque Groupe s'allège de 2,5% à 874 millions de Dirhams, confirmant la tendance d'amélioration entamée suite à la dissipation de la crise pandémique. Intégrant l'ensemble de ces évolutions, le Résultat Net Consolidé s'établit à 855 millions de Dirhams tandis que le Résultat Net Part du Groupe ressort à 610 millions de Dirhams. Confiant dans la solidité de ses fondamentaux, le Groupe BCP aborde le reste de l'exercice 2023 sur une note optimiste, marquée par une adaptation progressive à l'environnement des taux actuel, ainsi que la mobilisation de l'ensemble de ses ressources afin de renouer avec la dynamique de performance et de développement du Groupe. (*) Marge Nette d'intérêt + Marge sur commissions Le Conseil d'Administration de la BCP a tenu à rendre hommage à l'ensemble des collaborateurs du Groupe pour leur engagement en faveur de la relance économique et le soutien apporté aux clients. Les membres du Conseil remercient également l'ensemble des sociétaires, actionnaires et partenaires pour leur contribution soutenue et active à l'essor du Groupe tant à l'échelle nationale qu'internationale. GROUPE BANQUE CENTRALE POPULAIRE RÉSULTATS TRIMESTRIELS AU 31 MARS 2023 BILAN IFRS CONSOLIDÉ ACTIF CONSOLIDÉ IFRS Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux Actifs financiers à la juste valeur par résultat Actifs financiers détenus à des fins de transactions Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables Titres au coût amorti Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti Écart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux Placements des activités d'assurance Actifs d'impôt exigible Actifs d'impôt différé Comptes de régularisation et autres actifs Actifs non courants destinés à être cédés Participations dans des entreprises mises en équivalence Immeubles de placement Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Écarts d'acquisition TOTAL DE L'ACTIF 31/03/2023 20 415 915 84 467 424 61 731 293 22 736 131 35 165 850 28 783 852 6 381 998 31 617 469 23 977 278 271 461 579 1 474 187 4 547 118 8 586 362 22 647 7 279 168 9 784 237 1 018 948 2 463 183 502 281 365 (en milliers de DH) 31/12/2022 18 854 284 80 313 287 57 035 271 23 278 016 50 740 404 44 526 485 6 213 919 15 041 058 24 018 477 277 667 144 1 775 290 4 727 058 7 531 133 22 647 7 389 989 9 008 640 1 061 497 2 479 455 500 630 362 (en milliers de DH) PASSIF CONSOLIDÉ IFRS 31/03/2023 31/12/2022 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 55 527 222 Passifs financiers à la juste valeur par résultat Passifs financiers détenus à des fins de transaction Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option Instruments dérivés de couverture Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 40 700 328 42 287 989 Dettes envers la clientèle 368 257 447 367 965 841 Dettes représentées par un titre Titres de créance émis 557 370 644 632 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux Passifs d'impôt courant 1 642 509 2 032 016 Passifs d'impôt différé 1 043 544 957 688 Comptes de régularisation et autres passifs 13 835 712 12 464 619 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés Provisions techniques des contrats d'assurance 2 379 949 2 043 015 Provisions pour risques et charges 6 366 750 5 898 492 Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie 3 769 808 3 766 394 Dettes subordonnées 10 385 515 10 274 796 Capitaux propres 53 286 906 52 294 658 Capital et réserves liées 31 816 752 29 436 565 Actions propres Réserves consolidées 21 378 968 20 123 947 - Part du groupe 1 865 592 1 472 211 - Part des minoritaires 19 513 376 18 651 736 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres -763 713 -777 801 - Part du groupe -672 158 -700 845 - Part des minoritaires -91 555 -76 956 Résultat de l'exercice 854 899 3 511 947 - Part du groupe 610 205 2 749 618 - Part des minoritaires 244 694 762 329 TOTAL DU PASSIF 502 281 365 500 630 362 COMPTE DE RÉSULTAT IFRS CONSOLIDÉ Intérêts et produits assimilés Intérêts et charges assimilés MARGE D' INTÉRÊTS Commissions perçues Commissions servies MARGE SUR COMMISSIONS +/- Gains ou pertes nets résultant des couvertures de position nette +/- Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par résultat Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat +/- Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables (dividendes) +/- Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti +/- Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers au coût amorti en actifs financiers à la juste valeur par résultat +/- Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres en actifs financiers à la juste valeur par résultat RÉSULTAT DES ACTIVITES DE MARCHÉ Produits des autres activités Charges des autres activités PRODUIT NET BANCAIRE Charges générales d'exploitation Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION Coût du risque RÉSULTAT D'EXPLOITATION Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence Gains ou pertes nets sur autres actifs Variations de valeurs des écarts d'acquisition RÉSULTAT AVANT IMPÔTS Impôts sur les bénéfices RÉSULTAT NET Intérêts minoritaires RÉSULTAT NET-PART DU GROUPE Résultat par action ( en dirham) Résultat dilué par action ( en dirham) 31/03/2023 4 835 355 -1 288 093 3 547 262 1 057 869 -133 475 924 394 130 884 -373 153 504 037 7 796 2 436 5 360 138 680 541 683 -330 331 4 821 688 -2 315 724 -295 906 2 210 058 -874 178 1 335 880 -229 -2 737 1 332 914 -478 015 854 899 244 694 610 205 3,00 3,00 (en milliers de DH) 31/03/2022 4 384 241 -1 044 014 3 340 227 1 005 004 -129 925 875 079 275 798 259 672 16 126 204 166 199 171 4 995 479 964 505 511 -298 301 4 902 480 -2 187 294 -329 943 2 385 243 -896 452 1 488 791 -8 537 -13 864 1 466 390 -493 483 972 907 141 472 831 435 4,09 4,09 Comptes consolidés trimestriels non audités BANQUE CENTRALE POPULAIRE RÉSULTATS TRIMESTRIELS AU 31 MARS 2023 BILAN ACTIF Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux Créances sur les établissements de crédit et assimilés vue

terme Créances sur la clientèle Crédits et financements participatifs de trésorerie et à la consommation Crédits et financements participatifs à l'équipement Crédits et financements participatifs immobiliers Autres crédits et financements participatifs Créances acquises par affacturage Titres de transaction et de placement Bons du Trésor et valeurs assimilées Autres titres de créance Titres de propriété Certificats de Sukuks Autres actifs Titres d'investissement Bons du Trésor et valeurs assimilées Autres titres de créance Certificats de Sukuks Titres de participation et emplois assimilés Participation dans les entreprises liées Autres titres de participation et emplois assimilés Titres de Moudaraba et Moucharaka Créances subordonnées Dépôts d'investissement placés Immobilisations données en crédit-bail et en location Immobilisations données en Ijara Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles TOTAL DE L'ACTIF 31/03/2023 5 389 682 50 723 633 8 944 553 41 779 080 98 801 257 31 024 363 28 316 464 22 395 364 17 065 066 10 483 646 70 643 105 33 659 669 1 049 650 35 933 786 - 6 439 405 32 318 291 30 378 740 1 939 551 - 30 284 094 27 651 714 2 632 380 - 150 672 1 556 785 3 507 502 313 750 2 563 169 309 671 498 (en milliers de DH) 31/12/2022 2 675 687 50 193 659 9 830 310 40 363 349 99 782 312 31 935 646 27 863 098 22 609 825 17 373 743 13 302 969 85 172 358 46 849 145 1 944 654 36 378 559 - 6 440 672 15 654 693 14 814 447 840 246 - 30 255 080 26 804 440 3 450 640 - 151 364 1 500 000 3 547 513 317 483 2 431 334 307 881 671 PASSIF Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux Dettes envers les établissements de crédit et assimilés vue

terme Dépôts de la clientèle Comptes à vue créditeurs Comptes d'épargne Dépôts à terme Autres comptes créditeurs Dettes envers la clientèle sur produits participatifs Titres de créance émis Titres de créance négociables émis Emprunts obligataires émis Autres titres de créance émis Autres passifs Provisions pour risques et charges Provisions réglementées Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie Dettes subordonnées Dépôts d'investissement reçus Écarts de réévaluation Réserves et primes liées au capital Capital Actionnaires Capital non versé (-) Report à nouveau (+/-) Résultats nets en instance d'affectation (+/-) Résultat net de l'exercice (+/-) TOTAL DU PASSIF 31/03/2023 3 184 246 725 157 911 220 26 335 505 71 973 138 52 382 003 8 510 534 7 640 841 3 439 760 - - - - - 2 845 081 4 289 855 - 3 718 148 10 314 195 - - 26 838 895 2 033 125 - 564 546 2 380 187 467 600 309 671 498 (en milliers de DH) 31/12/2022 13 182 204 794 149 895 958 32 308 836 72 294 785 54 071 305 8 435 560 8 099 613 1 688 307 - - - - - 2 710 297 4 894 225 - 3 718 148 10 242 656 - - 26 838 895 2 033 125 - 564 546 - 2 380 187 307 881 671 HORS BILAN ENGAGEMENTS DONNÉS Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie d'ordre de la clientèle Titres achetés à réméré Autres titres à livrer ENGAGEMENTS REÇUS Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus de l'État et d'organismes de garantie divers Titres vendus à réméré Autres titres à recevoir Titres de Moucharaka et Moudaraba à recevoir 31/03/2023 69 183 657 1 519 394 38 284 733 18 773 682 10 605 848 - - 31 288 192 1 455 26 274 075 5 012 662 - - - (en milliers de DH) 31/12/2022 62 845 398 1 258 736 33 555 607 18 085 388 9 945 667 - - 28 155 486 1 456 23 501 848 4 638 995 - 13 187 - COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec la clientèle Intérêts et produits assimilés sur titres de créance Produits sur titres de propriété et certificats de Sukuks Produits sur titres de Moudaraba et Moucharaka Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location Produits sur immobilisations données en Ijara Commissions sur prestations de service Autres produits bancaires Transfert de charges sur dépôts d'investissement reçus CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE Intérêts et charges sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés Intérêts et charges sur opérations avec la clientèle Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location Charges sur immobilisations données en Ijara Autres charges bancaires Transfert de produits sur dépôts d'investissement reçus PRODUIT NET BANCAIRE Produits d'exploitation non bancaire Charges d'exploitation non bancaire CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION Charges de personnel Impôts et taxes Charges externes Autres charges générales d'exploitation Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance Pertes sur créances irrécouvrables Autres dotations aux provisions REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPÉRATIONS SUR CRÉANCES AMORTIES Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance Récupérations sur créances amorties Autres reprises de provisions RÉSULTAT COURANT Produits non courants Charges non courantes RÉSULTAT AVANT IMPÔTS Impôts sur les résultats RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 31/03/2023 3 292 311 471 979 1 090 496 267 055 115 662 - 32 13 195 690 1 151 384 - 2 565 009 867 026 180 661 - - 40 10 1 517 272 - 727 302 347 256 3 299 751 711 280 895 18 350 368 814 30 600 53 052 858 488 552 050 110 445 195 993 1 029 690 185 095 7 588 837 007 490 750 524 15 319 475 955 8 355 467 600 (en milliers de DH) 31/03/2022 2 724 788 279 695 1 079 149 170 017 77 418 - 32 13 176 111 942 353 - 1 393 612 584 129 149 885 - - 40 11 659 547 - 1 331 176 391 814 4 800 768 529 270 680 13 386 387 982 37 852 58 629 525 532 343 281 158 473 23 778 369 178 320 528 33 351 15 299 793 307 1 738 1 149 793 896 268 406 525 490 Comptes sociaux trimestriels non audités Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Banque Centrale Populaire SA published this content on 18 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 May 2023 09:48:05 UTC.

© Publicnow 2023 Toute l'actualité sur BANQUE CENTRALE POPULAIRE 11:49 Banque Centrale Populaire : BCP - CP relatif aux indicateurs du 1er trimestre 2023 PU 02/05 Banque Centrale Populaire : De l'inclusion économique à l'inclusion scolaire attawfiq micr.. PU 28/03 Bcp : Résultats financiers 2022 PU 27/03 Banque Centrale Populaire : BCP - Résultats financiers 2022 PU 27/03 BANQUE CENTRALE POPULAIRE : Résultats annuels CO 24/02 BANQUE CENTRALE POPULAIRE : Infos Business CO 14/02 Les actions d'Emmerson augmentent après la mise en place d'un syndicat de prêt AN 14/02 Emmerson nomme des arrangeurs principaux pour le financement de 310 millions de dollars.. MT 01/02 Banque Centrale Populaire : Le groupe BCP désigné, pour la deuxième année consécutive, mei.. PU 20/01 Banque Centrale Populaire : Promotion de l'excellence la fondation académia fête ses 25 an.. PU