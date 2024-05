Ce nouvel APR permettra de consolider davatange l'engagement du groupe BCP en matière de financement de transactions de commerce en Afrique. Il lui offrira la possibilité de soutenir davantage sa clientèle et de renforcer ses relations avec les banques locales africaines, de plus en plus confrontées à une baisse des lignes de financement et de confirmation auprès de leurs correspondants étrangers.

