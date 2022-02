Banque Centrale Populaire : TRANSFERT D'ARGENT CHAABI CASH ET YALLA XASH RAPPROCHENT LES MDM DU CANADA DE LEURS FAMILLES AU MAROC

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Casablanca, le 15 février 2022

TRANSFERT D'ARGENT

CHAABI CASH ET YALLA XASH RAPPROCHENT LES MDM DU

CANADA DE LEURS FAMILLES AU MAROC

Chaabi Cash (M2T), réseau de transfert d'argent du groupe BCP, et Yalla Xash, établissement de transfert d'argent basé à Montréal, scellent un partenariat stratégique pour faciliter les transferts en provenance des Marocains du Canada vers leurs familles et proches au Maroc.

Ce partenariat permet à l'émetteur (au Canada) d'effectuer un transfert d'argent immédiat, économique et sécurisé via l'application Yalla Xash. Il permet également au bénéficiaire (au Maroc) de retirer ses fonds auprès de plus de 1000 points physiques Chaabi Cash répartis sur l'ensemble du Royaume.

A cette occasion M. Omar EL MGHARI IDRISSI, Directeur Général de M2T, a affirmé : « Notre partenariat avec Yalla Xash revêt une dimension multicanale puisque nos clients au Maroc peuvent dès à présent retirer leur argent dans notre réseau physique Chaabi Cash et, bientôt, en disposer directement sur leur Wallet Chaabi Pay ». Et d'ajouter « Le service de transfert Yalla Xash sera prochainement élargi au réseau de notre filiale ATPS, opérant en Afrique de l'Ouest sous les marques Proximo et Atlantique Cash, pour servir les familles et proches de la Diaspora subsaharienne du Canada ».

Grâce à ce partenariat entre sa filiale de transfert d'argent Chaabi Cash et Yalla Xash, le groupe BCP, leader historique sur le marché des MDM et première banque marocaine à s'être implantée en Amérique du nord, consolide son dispositif d'accompagnement au service des Marocains du Canada.

A propos de M2T (Maroc Traitement de Transactions) : Filiale du groupe BCP, M2T est un établissement de paiement agréé par Bank Al Maghrib. Il est présent sur tout le territoire national à travers ses 4000 points de vente spécialisés dans les activités de transfert d'argent (réseau Chaabi Cash) et de paiement multiservices (réseau Tasshilat). M2T est également présente dans la région d'Afrique de l'Ouest (Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali et Niger) à travers sa filiale ATPS qui opère sous les marques Proximo et Atlantique Cash.

A propos de Yalla Xash : Yalla Xash est une entreprise de services de transfert d'argent basée à Montréal, Québec. Fondée en 2018 par des immigrants nord-africains vivant au Canada pour faciliter le transfert d'argent des immigrants vivant au Canada aux membres de leur famille vivant en Afrique. Yalla Xash offre à ses clients des transferts instantanés avec des frais équitables et un choix de retrait d'argent facile pour le destinataire.