Banque de Tunisie et des Emirats Societe anonyme : BTE (ADP) - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/03/2022

AVIS DES SOCIETES

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS -BTE-

Siège Social : Boulevard Beji Caid Essebsi-lot AFH-DC8, Centre Urbain Nord -1082 Tunis-

La BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS -BTE- publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 1er trimestre 2022.

* Données corrigées ** Données provisoires

(1) : Les commissions ayant le caractère d'intérêts sont incluses dans la rubriques "intérêts".

(2) : Les commissions n'ayant pas le caractère d'intérêts sont incluses dans la rubrique "commissions en produits".

BASES DE MESURE ET PRINCIPES COMPTABLES ADOPTES POUR L'ETABLISSEMENT DES INDICATEURS PUBLIES

Les présents indicateurs sont préparés et présentés conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie notamment à la norme comptable générale n° 01 du 30 décembre 1996 et aux normes comptables bancaires NC 21/25 du 25 mars 1999 et aux règles de la Banque Centrale de la Tunisie édictées par les circulaires N° 91‐24 du 17 décembre 1991 telle que modifiée par les circulaires N° 99‐04 et N° 2001‐12.

1.1 Comptabilisation des prêts M.L.T, CT, des biens donnés en leasing et les revenus y afférents ‐ Les engagements de financement sont inscrits en hors bilan à mesure qu'ils sont contractés et sont transférés au bilan au fur et à mesure des déblocages de fonds pour la valeur nominale. Les revenus des prêts à intérêts précomptés, contractés par la banque sont pris en compte, à l'échéance convenue, dans un compte de créance rattachée de régularisation et sont portés en résultat au prorata temporis à chaque arrêté comptable.

Les revenus des prêts à intérêts post‐comptés sont pris en compte en résultat à mesure qu'ils sont courus.

Les intérêts relatifs aux prêts classés (au sens de la circulaire BCT N° 91‐24), parmi les actifs courants ou parmi les actifs nécessitant un suivi particulier, sont portés au résultat à mesure qu'ils sont courus. Toutefois, les intérêts courus ou échus et non encore encaissés relatifs aux prêts classés parmi les actifs incertains, les actifs préoccupants ou parmi les actifs compromis, sont inscrits en actif soustractif sous le poste " agios réservés ". Ces intérêts sont pris en compte en résultat lors de leur encaissement effectif.

‐ Les crédits CT sont inscrits en hors bilan à mesure qu'ils sont engagés, et transférés au bilan sur la base d'utilisation. Les intérêts sont pris en compte à mesure qu'ils sont courus.

‐Les biens donnés en leasing sont enregistrés à l'actif du bilan pour leur coût d'acquisition hors TVA et portés au poste créances sur la clientèle. Ils sont assimilés aux crédits selon l'approche économique et non patrimoniale.

1.2‐ Comptabilisation du portefeuille‐titres et revenus y afférents

Les titres sont comptabilisés au prix d'acquisition, frais et charges exclus. La cession des titres de participation est constatée à la date de transfert de propriété des titres.

Les dividendes sur les titres obtenus par la banque sont pris en compte en résultat dès le moment ou leur distribution a été officiellement approuvée.

1.3‐ Comptabilisation des ressources et charges y afférentes

Les engagements de financement reçus sont portés en hors bilan à mesure qu'ils sont contractés et sont transférés au bilan au fur et à mesure des tirages effectués.

Les intérêts et les commissions de couverture de change sur emprunts sont comptabilisés parmi les charges à mesure qu'ils sont courus.

1.4‐ OPERATIONS EN DEVISES

Les transactions réalisées par la banque en monnaies étrangères sont traitées conformément à la norme comptable relative aux opérations en devises dans les établissements bancaires NC23.

A chaque arrêté comptable, les éléments d'actif, de passif et de hors bilan figurant dans chacune des comptabilités devises sont convertis et reversés dans la comptabilité en monnaie de référence.

.

PRINCIPALES EVOLUTIONS A FIN MARS 2022

L'activité de la BTE a enregistré au cours du premier trimestre 2022 une diminution de 0,402 million de dinars

(‐1,4%) des produits d'exploitation bancaire par rapport au premier trimestre 2021, du fait de la baisse des gains nets sur opérations de change de 1,248 million de dinars, et des intérêts de 0,389 million de dinars. En revanche, les commissions ainsi que les revenus du portefeuille commercial et d'investissement ont respectivement affiché une hausse de 15% (0,892 million de dinars) et 23,4% (0,343 million de dinars).

Les charges financières sont passées de 14,085 millions de dinars à 16,263 millions de dinars à fin mars 2022 (+15,5%).

Par conséquent, le Produit net bancaire a enregistré à fin mars 2022 une baisse de ‐17,6% par rapport à fin mars 2021. Il a atteint 12,108 millions de dinars à fin mars 2022.

Le portefeuille titres a enregistré une augmentation de 21,396 millions de dinars (+18,3%).

L'encours nets des crédits s'est élevé à fin Mars 2022 à 877,947 millions de dinars contre 821,278 millions de dinars à fin Mars 2021 enregistrant ainsi une progression de 6,9% (+56,669 millions de dinars) résultant essentiellement de la hausse des crédits MLT aux particuliers de 36,025 millions de dinars (+10,3%), des crédits CT aux entreprises de 11,045 millions de dinars (+5,5%). En revanche, les crédits MLT aux Entreprises se sont stabilisés (‐0,5%) pour se situer à 163,176 millions de dinars à fin Mars 2022 contre 163,952 millions de dinars à fin Mars 2021.

Les dépôts ont affiché une hausse de 94,300 millions de dinars, soit +11,6%.

Les dépôts à vue ont connu une augmentation de 96,278 millions de dinars (36,5%). Les dépôts à terme ont subi une baisse de 16,290 millions de dinars ( ‐4,4%) . Les certificats de dépôt sont passés de 19,5 millions de dinars à fin mars 2021 à 49,5 millions de dinars à fin mars 2022.

Les dépôts sous forme d'épargne se sont élevés à 156,048 millions de dinars enregistrant ainsi une évolution de 12,9% (+17,849 millions de dinars).