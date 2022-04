Banque de Tunisie Societe anonyme : BT - Etats financiers annuels individuels au 31/12/2021

AVIS DES SOCIETES ETATS FINANCIERS Banque de Tunisie Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis La Banque de Tunisie, publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 27 avril 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, M. Mohamed Lassaad BORJI et M. Lamjed BEN M'BAREK. Bilan | Exercice Clos le 31/12/2021 En K.TND Notes déc.‐21 déc.‐20 AC1 ‐ Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT 2.1 262 884 212 286 AC2 ‐ Créances sur les établissements bancaires et financiers 2.2 270 463 189 496 AC3 ‐ Créances sur la clientèle 2.3 4 925 914 AC4 ‐ Portefeuille titres commercial 2.4 103 140 4 827 549 ‐ AC5 ‐ Portefeuille d'investissement 2.5 980 081 978 195 AC6 ‐ Valeurs immobilisées 2.6 46 490 46 664 AC7 ‐ Autres actifs 2.7 41 342 32 286 Total des Actifs 6 630 314 6 286 476 PA1 ‐ Banque Centrale et CCP 3.1 PA2 ‐ Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers 3.2 PA3 ‐ Dépôts de la clientèle 3.3 PA4 ‐ Emprunts et ressources spéciales 3.4 PA5 ‐ Autres passifs 3.5 265 350 265 221 49 239 4 300 501 468 691 182 170 32 470 4 634 053 396 113 199 062 Sous‐Total des Passifs 5 527 048 5 265 822 CP1 ‐ Capital social CP2 ‐ Réserves CP4 ‐ Report à nouveau CP5 ‐ Bénéfice de l'exercice Sous‐Total des Capitaux propres 3.6 225 000 225 000 585 283 108 083 102 288 1 020 654 715 283 1 621 161 362 1 103 266 Total des Passifs et Capitaux propres 6 630 314 6 286 476

Etat des Engagements Hors Bilan | 31 décembre 2021

En K.TND Notes déc.‐21 déc.‐20 HB1 ‐ Cautions, avals et autres garanties données 4.1 652 874 628 107 HB2 ‐ Crédits documentaires 4.2 453 997 355 495 HB3 ‐ Actifs donnés en garantie 4.3 335 590 319 869 Total des Passifs éventuels 1 442 461 1 303 471 HB4 ‐ Engagements de financement donnés 4.4 186 632 250 082 Total des Engagements donnés 186 632 250 082 HB6 ‐ Engagements de financement reçus 4.5 1 237 ‐ HB7 ‐ Garanties reçues 4.6 2 622 333 2 460 309 Total des Engagements reçus 2 623 570 2 460 309

Etat de Résultat |Exercice de 12 mois clos le 31/12/2021

En K.TND

Notes déc.‐21 déc.‐20

PR1 ‐ Intérêts et revenus assimilés 5.1

441 626

453 508

PR2 ‐ Commissions (en produits) 5.2

70 481

61 103

PR3 ‐ Gains sur portefeuille‐titres commercial et opérations financières 5.3

21 580

18 132

PR4 ‐ Revenus du portefeuille d'investissement 5.4

71 329

81 673

614 416 237 944 3 110 241 054 373 362

Total Produits d'exploitation

605 016

CH1 ‐ Intérêts encourus et charges assimilées 5.5

CH2 ‐ Commissions encourues 5.6

Total Charges d'exploitation

227 397

Produit net bancaire

377 619

PR5/CH4 ‐ Dotations aux provisions & corrections de valeur sur créances et passifs PR6/CH5 ‐ Dotations aux provisions & corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement

5.7

5.8

PR7 ‐ Autres produits d'exploitation CH6 ‐ Frais de personnel

5.9

74 746

4 567

1 147

1 215

5.10

92 669

73 446

CH7 ‐ Charges générales d'exploitation

5.11

33 031

32 075

CH8 ‐ Dotations aux amortissements sur immobilisations

5.12

8 395

7 932

Résultat d'exploitation

229 090

181 811

PR8/CH9 ‐ Solde en gain / perte provenant des éléments ordinaires 5.13

CH11 ‐ Impôt sur les bénéfices 5.14

Résultat net des activités ordinaires

(6 854) 60 874 161 362

(11 319)

61 584 108 908

PR9/CH10 ‐ Solde gains / pertes des éléments extraordinaires

5.15

Résultat net de la période

‐ 161 362

(6 620)

102 288

Etat des flux de trésorerie |Exercice de 12 mois clos le 31/12/2021

En K.TND

Notes

Produits d'exploitation bancaire encaissés 6.1

534 214

518 131

Charges d'exploitation bancaire décaissées 6.2 Dépôts / retraits de dépôts auprès d'autres établissements bancaires et financiers

(231 245)

(248 849)

4 941

(36 255)

Prêts et avances / remboursement prêts et avances accordés à la clientèle Dépôts / retraits de dépôts de la clientèle

(93 688)

(415 529)

337 661

282 574

Sommes versées au personnel et créditeurs divers

(99 624)

(94 319)

Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation Impôt sur les bénéfices

(42 493)

(56 326)

(60 874)

(61 585)

Flux de trésorerie nets affectés (provenant) des activités d'exploitation

Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement Acquisitions/ cessions sur portefeuille d'investissement Acquisitions/ cessions sur immobilisations

348 892 70 914 (3 374) (7 681)

(112 158)

79 783 (47 351) (6 219)

Flux de trésorerie nets affectés (provenant) des activités d'investissement

59 859

26 213

Augmentation/diminution ressources spéciales

Dividendes versés 6.3

(72 840) (78 750)

(62 177)

‐

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

(151 590)

Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de l'exercice

Liquidités et équivalents de liquidités en début d'exercice

257 161 271 035

(62 177) (148 122)

419 157

Liquidités et équivalents de liquidités en fin d'exercice

6.4

271 035

1. Présentation de la banque et de ses principes et méthodes comptables

La Banque de Tunisie est une société anonyme au capital de 225.000.000 dinars, créée en 1884, et régie par la loi n° 2016‐48 du 11 juillet 2016 relative aux établissements de crédit.

La Banque de Tunisie est une banque universelle privée. Son capital social est divisé en 225 000 000 actions de 1 DT chacune, réparties comme suit :

Actionnaires % (Unité 1000) Actionnaires Tunisiens 142 392 63% Actionnaires Etrangers 82 608 37% Total 225 000 100%

Les états financiers de la Banque de Tunisie arrêtés au 31 décembre 2021 ont été établis conformément :

 A la loi n° 96‐112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises ;

 Au décret n° 96‐2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité financière ;

 A l'arrêté du ministre des Finances du 31 décembre 1996, portant approbation des normes comptables ;

 A l'arrêté du ministre des Finances du 22 janvier 1999, portant approbation des normes comptables techniques ;

 A l'arrêté du ministre des Finances du 25 mars 1999, portant approbation des normes comptables sectorielles relatives aux établissements bancaires.

Les états financiers arrêtés et publiés par la Banque de Tunisie au 31 décembre 2021, sont présentés conformément à la norme comptable sectorielle n°21 relative à la présentation des états financiers des établissements bancaires.

1.1. Les engagements de la banque

L'engagement désigne toute créance résultant des prêts et avances accordés par la banque, ainsi que toute obligation de la banque en vertu d'un contrat ou tout autre mécanisme, de fournir des fonds à une autre partie (Engagement de financement) ou de garantir à un tiers l'issue d'une opération en se substituant à son client s'il n'honore pas ses obligations (Engagement de garantie).

1.1.1. Les règles d'évaluation des engagements au bilan

Les prêts et avances sont comptabilisés au bilan, pour le montant des fonds mis à disposition du débiteur, au moment de leur mise à disposition.

Lorsque le montant des fonds mis à disposition est différent de la valeur nominale (c'est le cas notamment des intérêts décomptés et perçus d'avance sur le montant du prêt), les prêts et avances sont comptabilisés pour leur valeur nominale et la différence par rapport au montant mis à la disposition du débiteur est portée dans un compte de régularisation et prise en compte en revenus. Toutefois, et pour les besoins de la présentation des états financiers, le montant des intérêts perçus d'avance et non courus à la date d'arrêté des états financiers sont déduits de la valeur des prêts et avances figurant à l'actif.

Par ailleurs, lorsque la banque s'associe avec d'autres banques pour accorder un concours à une tierce personne sous forme de prêts et avances, ou d'engagements de financement ou de garantie, l'engagement est comptabilisé pour sa quote‐part dans l'opération.

Dans le cas où la quote‐part en risque de l'établissement bancaire est supérieure ou inférieure à celle de sa quote‐ part dans l'opération, la différence est constatée selon le cas parmi les engagements de garantie donnés ou les engagements de garantie reçus.

1.1.2. La comptabilisation des engagements en hors bilan

a)Les engagements de financement et de garantie

Les engagements de financement et de garantie couvrent les ouvertures de lignes de crédit, les crédits documentaires et les cautions, avals et autres garanties donnés par la banque à la demande du donneur d'ordre.

Les engagements de financement et de garantie sont portés en hors bilan à mesure qu'ils sont contractés et sont transférés au bilan au fur et à mesure des déblocages des fonds pour la valeur nominale des fonds à accorder pour les engagements de financement et au montant de la garantie donnée pour les engagements de garantie.

Aux termes de la norme comptable sectorielle n°24, les engagements de financement et de garantie sont annulés du hors bilan :

 Soit à la fin de la période de garantie à partir de laquelle l'engagement cesse de produire ses effets ;

 Soit lors de la mise en œuvre de l'engagement, l'annulation résulte dans ce cas du versement des fonds et de l'enregistrement d'une créance au bilan.

b)Les garanties reçues par la banque

En contrepartie des engagements donnés, la banque obtient des garanties sous forme d'actifs financiers, de sûretés réelles et personnelles, de cautions, avals et autres garanties donnés par d'autres établissements bancaires ainsi que des garanties données par l'Etat et les compagnies d'assurance.

Ces garanties sont comptabilisées, lorsque leur évaluation peut être faite de façon fiable, pour leur