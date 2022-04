Banque Internationale Arabe de Tunisie Societe anonyme : BIAT - Assemblée générale ordinaire du 22/04/2022

BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 178.500.000 DINARS

SIEGE SOCIAL : 70-72, AVENUE HABIB BOURGUIBA - TUNIS

REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES SOUS L'IDENTIFIANT UNIQUE 0000110F

NUMERO D'AFFILIATION CNSS : 00051497 87

MATRICULE FISCAL : 0000 110 FPM 000

Avis de convocation à l'Assemblée Générale

Ordinaire du 22 avril 2022

Au vu des circonstances actuelles de l'épidémie du COVID-19 et par mesure préventive, la Banque Internationale Arabe de Tunisie informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2021 aura lieu à distance le vendredi 22 avril 2022 à 10h30 et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Approbation des modalités d'organisation de l'Assemblée Générale Ordinaire ;

2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2021;

3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2021;

4. Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions réglementées telles que régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et des articles 43 et 62 de la loi 2016-48, et des états financiers individuels et consolidés de la banque de l'exercice 2021;

5. Quitus aux Administrateurs ;

6. Transfert de Réserves ;

7. Affectation du résultat de l'exercice 2021 et distribution de dividendes ;

8. Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil d'Administration ;

9. Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et des Comités issus du Conseil ;

10. Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes ;

11. Informations sur les fonctions occupées par les membres du Conseil d'Administration ;

12. Pouvoirs en vue des formalités ;

13. Information sur le franchissement du seuil.

A cet effet, les actionnaires sont invités à exprimer leur vote par correspondance ou donner pouvoir de préférence au Président de l'Assemblée.

Ce vote émis par correspondance n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée.

Les actionnaires sont invités à consulter le site web de la banque à l'adresse suivante :www.biat.com.tn pour s'enregistrer, et accéder ainsi à la plateforme dédiée, et ce pour consulter les documents de l'Assemblée mis à leur disposition notamment le formulaire spécial de vote.

Les actionnaires sont invités à envoyer le bulletin de vote soit par courrier officiel soit à partir de leur adresse e-mail personnelle qu'ils ont indiquée dans le formulaire d'enregistrement et à l'adresse qui leur est indiquée dans la plateforme.

Il n'est tenu compte que des votes reçus avant l'expiration du jour précédent la réunion de l'Assemblée Générale.

Les actionnaires peuvent suivre en direct le déroulement de l'Assemblée, via le lien d'accès qui leur est indiqué dans la plateforme, interagir et poser des questions.

Les actionnaires ont la possibilité, via la plateforme, de poser des questions concernant les documents et les informations mis à leur disposition ou en lien avec l'Assemblée et ce au plus tard le 15 avril 2022.

Les questions ayant une incidence sur la décision de vote donneront lieu à une réponse de la part de la banque au plus tard le 19 avril 2022

Les réponses aux questions et remarques transmises à la banque avant la tenue de l'Assemblée, autres que celles ayant une incidence sur le vote, ou posées séance tenante parviendront en temps réel aux actionnaires au cours de l'Assemblée.

Tout actionnaire qui veut donner mandat au Président pour se faire représenter doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 19 avril 2022, son pouvoir au siège social de la Banque Internationale Arabe de Tunisie.

Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires sur la plateforme dédiée ou au siège de la banque (Communication & Veille Financières).

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Projet de résolutions de l'Assemblée

Générale Ordinaire

Tunis, le 22 avril 2022

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la tenue à distance de cette Assemblée Générale Ordinaire par les moyens de communication audiovisuelle et ce au vu des circonstances actuelles de l'épidémie du COVID-19.

Cette résolution mise au vote est ………………………………… ...

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la situation financière individuelle et sur la situation consolidée au titre de l'exercice 2021 et des rapports des commissaires aux comptes, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, les conventions réglementées régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales et des articles 43 et 62 de la loi 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2021.

Cette résolution mise au vote est ………………………………… ...

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de transférer aux réserves facultatives, les dotations affectées aux réserves pour réinvestissements financiers dans le cadre de la répartition du bénéfice des exercices 2011,2012,2013 et 2014 pour un montant de 20 572 778,000 dinars.

Cette résolution mise au vote est ………………………………… ...

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2021 qui s'élève à 266.839.753,192 Dinars comme suit :

(En dinars)

Résultat net de l'exercice 266.839.753,192 Réserves pour réinvestissements financiers à prélever sur le Résultat net de l'exercice 180.000.000,000 Résultat net de l'exercice après affectation des réserves 86.839.753,192 Report à nouveau 471.156.676,229 Résultat distribuable 557.996.429,421 Réintégration de réserves facultatives antérieures à 2013 42.840.000,000 Total distribuable 600.836.429,421 Dividendes provenant des capitaux propres antérieurs à 2013 à distribuer en franchise de retenue à la source 42.840.000,000 Dividendes provenant des capitaux propres postérieurs à 2013 142.800.000,000 Report à nouveau 415.196.429,421

En conséquence, le dividende par action est fixé à 5,200 dinars par action.

Le détachement du dividende se fera le 09 mai 2022 et la mise en paiement de ce dividende s'effectuera le 12 mai 2022.

Cette résolution mise au vote est ………………………………… ...

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Monsieur Mohamed Elyes

BEN RAYANA en tant que Membre du Conseil d'Administration pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution mise au vote est ………………………………… ...

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme brute de sept cent vingt mille dinars à titre de jetons de présence pour l'exercice 2022.

Le Conseil d'Administration en décidera la répartition entre ses membres.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer, en outre, aux membres du comité d'audit, du comité exécutif de crédit, du comité des risques et du comité de nomination et de rémunération la somme brute de trois mille dinars par membre et par présence pour l'exercice 2022.

Cette résolution mise au vote est ………………………………… ...

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme le cabinet CMC et le cabinet PwC Tunisie en qualité de commissaires aux comptes pour une période de trois ans, expirant lors de l'Assemblée

Générale Ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice 2024.

Lesdits cabinets sont également désignés comme commissaires aux comptes chargés de la mission de commissariat aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de la banque pour une période de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice 2024.

Elle charge le Conseil d'Administration de fixer leur rémunération conformément à la réglementation en vigueur.

Cette résolution mise au vote est ………………………………… ...