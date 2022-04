Banque Internationale Arabe de Tunisie Societe anonyme : BIAT - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2021

AVIS DES SOCIETES

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE -BIAT-

Siège social : 70-72, avenue Habib Bourguiba BP 520- 1080 Tunis-

La Banque Internationale Arabe de Tunisie -BIAT- publie ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire. Ces états sont accompagnés du rapport des Commissaires aux Comptes Mme Kalthoum BOUGUERRA et Mr Walid BEN SALAH.

BILAN CONSOLIDE

Arrêté au 31 Décembre 2021

(En Milliers de dinars)

Note

31/12/2021

31/12/2020

VariationEn %

ACTIFS

Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT IV-1

Créances sur les établissements bancaires et financiers IV-2

1 746 847

(355 437) -20,35%

1 560 098

1 408 360

151 738 10,77%

Créances sur la clientèle IV-3

12 083 542

11 260 746

822 796 7,31%

Portefeuille-titres commercial IV-4

672 275

598 323

73 952 12,36%

Portefeuille d'investissement IV-5

2 850 828

2 269 167

581 661 25,63%

Titres mis en équivalence IV-6

8 431

7 025

1 406 20,01%

Valeurs immobilisées IV-7

532 194

499 577

32 617 6,53%

Ecart d'acquisition net (GoodWill) IV-8

Autres actifs IV-9

Total des actifs

43 693

(2 501) -5,72%

608 072

24 326 4,00%

1 330 558 7,21%

PASSIFS

Banque Centrale et CCP

V-1

Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers

V-2

Dépôts et avoirs de la clientèle Emprunts et ressources spéciales Autres passifs

V-3

780

433 55,51%

619 626

(391 892) -63,25%

15 735 193

14 348 935

1 386 258 9,66%

V-4

408 606

253 000

155 606 61,50%

V-5

Total des passifs

883 855

99 570 11,27%

1 249 975 7,76%

INTERETS MINORITAIRES

Part des minoritaires dans les réserves consolidés Part des minoritaires dans le résultat consolidé

Total des intérêts minoritaires

VI VI

514 068

542 297

(28 229) -5,21%

22 206

2 515 11,33%

564 503

(25 714) -4,56%

CAPITAUX PROPRES

Capital

178 500

178 500

Réserves consolidés Autres capitaux propres Résultat consolidé de l'exercice

1 315 128

3

- 100 346 -- 7,63% -

283 431

277 480

5 951 2,14%

Total des capitaux propres

VII

Total des passifs et des capitaux propres

1 877 408 19 772 368

1 771 111 18 441 810

106 297 6,00%

1 330 558 7,21%

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN CONSOLIDE

Arrêté au 31 Décembre 2021

(En Milliers de dinars)

31/12/2021 31/12/2020 Variation En % PASSIFS EVENTUELS Cautions, avals et autres garanties données 2 271 192 2 384 847 (113 655) -4,77% a- En faveur des établissements bancaires et financiers 492 302 720 351 (228 049) -31,66% b- En faveur de la clientèle 1 778 890 1 664 497 114 393 6,87% Crédits documentaires 868 547 648 474 220 073 33,94% a- En faveur de la clientèle 837 539 588 616 248 923 42,29% b- Autres 31 007 59 858 (28 851) -48,20% Total des passifs éventuels 3 139 739 3 033 321 106 418 3,51% ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financements donnés 1 248 918 1 003 913 245 005 24,41% En faveur de la clientèle 1 248 918 1 003 913 245 005 24,41% Engagements sur titres 3 913 37 166 (33 253) -89,47% a- Participations non libérées 3 903 36 818 (32 915) -89,40% b- Titres à recevoir 10 348 (338) -97,13% Total des engagements donnés 1 252 831 1 041 079 211 752 20,34% ENGAGEMENTS REÇUS Garanties reçues 4 839 800 4 914 394 (74 594) -1,52% Total des engagements reçus 4 839 800 4 914 394 (74 594) -1,52%

ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE

Période du 1er Janvier au 31 décembre 2021

(En Milliers de dinars)

Note

Exercice 2021

Exercice 2020

VariationEn %

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE

Intérêts et revenus assimilés

Commissions (en produits)

Gains sur portefeuille-titres commercial et opérations financières

Revenus du portefeuille d'investissement

VIII-1-1

1 004 066

VIII-1-2

368 894

VIII-1-3

169 583

VIII-1-4

167 356

998 231

5 835 0,58%

332 820

36 074 10,84%

144 603

24 980 17,27%

111 017

56 339 50,75%

Total des produits d'exploitation bancaire

1 709 899

1 586 671

123 228 7,77%

CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE

Intérêts encourus et charges assimilées VIII-2-1

Sinistres payés sur opérations d'assurances VIII-2-2

Commissions encourues VIII-2-3 Pertes sur portefeuille-titres commercial et opérations financières

(500 541) (67 899) (6 769)

(90)

(486 641) (60 921) (4 904)

(13 900) 2,86%

(6 978) 11,45%

(1 865) 38,03%

(169)

79 -46,75%

Total des charges d'exploitation bancaire Produit Net Bancaire

(575 299) 1 134 600

(552 635) 1 034 036

(22 664) 4,10%

100 564 9,73%

Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif

Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement

Autres produits d'exploitation

Frais de personnel

Charges générales d'exploitation

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations

VIII-3

VIII-4

(11 532)

VIII-5

61 063

VIII-6

(264 124)

VIII-7

(201 159)

VIII-8

(58 281)

(154 171)

(96 368) 62,51%

(6 106)

(5 426) 88,86%

35 050

26 013 74,22%

(252 940)

(11 184) 4,42%

(176 390)

(24 769) 14,04%

(50 525)

(7 756) 15,35%

Résultat d'exploitation

410 028

428 954

(18 926) -4,41%

Quote part dans les résultats des Sociétés mises en équivalence

Solde en gain/perte provenant des autres éléments ordinaires

Impôt sur les bénéfices

(71)VIII-9

6 265

VIII-10

(88 177)

(218)

603

147 5 662

-67,43% 938,97%

(100 950)

12 773 -12,65%

Résultat des activités ordinaires

328 045

328 389

(344) -0,10%

Part de résultat revenant aux minoritaires

(24 721)

(22 206)

(2 515) 11,33%

Résultat des activités ordinaires du groupe

303 324

306 183

(2 859) -0,93%

Solde en gain/perte provenant des autres éléments extraordinaires

VIII-11

(19 893)

Résultat net consolidé de l'exercice du groupe

Effet des modifications comptables nettes d'impôt différé

Résultat net de l'exercice après modifications comptables

283 431 -283 431

(28 703)

277 480 -277 480

8 810 5 951 -

5 951

-30,69% 2,14% - 2,14%

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE

Période du 1er Janvier au 31 décembre 2021

(En Milliers de dinars)

ACTIVITES D'EXPLOITATION

Produits d'exploitation bancaire encaissés (hors revenu du portefeuille d'investissement) Charges d'exploitation bancaire décaissées

Dépôts / Retraits dépôts auprès d'autres établissements bancaires et financiers Prêts et avances / Remboursement prêts et avances accordés à la clientèle Dépôts / Retraits dépôts auprès de la clientèle

Titres de placement / Titres de transaction Sommes versées au personnel et créditeurs divers

Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation Impôts sur les sociétés

1 614 715

1 520 004

(651 384)

(581 590)

100 918

112 606

(965 256)

(1 052 504)

1 385 282

1 676 972

9 029

10 475

(425 207)

(379 065)

28 375

75 697

(84 056)

(138 429)

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation

1 012 416

1 244 166

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement Acquisitions / cessions sur portefeuille d'investissement Acquisitions / cessions sur immobilisations

169 717 (600 207) (103 640)

102 308 (633 126) (114 413)

Flux de trésorerie net affectés aux activités d'investissement(534 130)

(645 231)

ACTIVITES DE FINANCEMENT

Emission / Remboursement d'emprunts Augmentation / diminution ressources spéciales Dividendes versés et autres distributions Autres flux de financement

82 678 47 460 (187 567) (31 301)

19 672 16 567 (5 756)

91 728

Flux de trésorerie net affectés aux activités de financement

(88 730)

122 211

Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de l'exercice

389 556

721 146

Liquidités et équivalents de liquidités en début d'exercice

2 692 287

1 971 141

Liquidités et équivalents de liquidités en fin d'exercice

3 081 843

2 692 287

NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

Arrêtées au 31 Décembre 2021

Note I - Principes Généraux

Les états financiers consolidés du Groupe BIAT sont établis conformément aux règles et aux principes comptables édictés par la loi n° 96-112 du 30-12-1996 relative au système comptable des entreprises et par les Normes Comptables Tunisiennes relatives notamment aux opérations spécifiques aux établissements bancaires, à la consolidation des états financiers et aux regroupements d'entreprises (NCT 35, 36, 37, 38 et 39).

Les états financiers sont présentés selon le modèle défini par la Norme Comptable Tunisienne n°21 relative à la présentation des états financiers des établissements bancaires.

Note II - Règles comptables appliquées pour l'arrêté des états financiers consolidés

Les états financiers consolidés sont arrêtés au 31-12-2021 en appliquant les dispositions et les règles prévues notamment par la loi n° 2001-117 du 06/12/2001 complétant le Code des Sociétés Commerciales et par les normes comptables relatives à la consolidation des états financiers et aux regroupements d'entreprises. Parmi ces règles, nous décrivons ci-après celles relatives au périmètre de consolidation, aux méthodes de consolidation, aux retraitements et éliminations, au traitement de l'impôt et à l'écart d'acquisition des titres.

II-1. Le périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation est composé de toutes les sociétés sur lesquelles la BIAT exerce directement ou indirectement par ses sociétés consolidées un contrôle exclusif et des sociétés sur lesquelles elle exerce une influence notable.

II-2. Les méthodes de consolidation adoptées

II-2.1 La méthode de l'intégration globale

Les sociétés qui sont contrôlées exclusivement par la Banque (dont le pourcentage de contrôle est supérieur à 40%) et les sociétés dont l'activité se situe dans le prolongement des activités bancaires ou des activités connexes sont consolidées selon la méthode d'intégration globale.

Cette méthode consiste à substituer au montant des titres de participation les éléments d'actif, de passif, de charges et de produits de chacune des sociétés consolidées, en indiquant la part des intérêts minoritaires dans les capitaux propres consolidés et dans les résultats consolidés de l'exercice.

II-2.2 La méthode de mise en équivalence

Les sociétés dans lesquelles la BIAT exerce une influence notable sont consolidées par mise en équivalence. L'influence notable est présumée dès lors que l'entité qu'elle consolide détient 20 % au moins des droits de vote tout en ayant le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de la société détenue et sans, toutefois, exercer un contrôle sur ces politiques.

Cette méthode consiste à substituer au montant des titres de participation la part du groupe de la Banque dans les capitaux propres y compris le résultat de l'exercice des sociétés mises en équivalence.

La responsabilité de la société mère pour combler les passifs des entreprises associées est limitée à hauteur de sa participation.