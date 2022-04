Banque Internationale Arabe de Tunisie Societe anonyme : BIAT - Etats financiers annuels individuels au 31/12/2021

AVIS DES SOCIETES

ETATS FINANCIERS ACTIFS (En Milliers de dinars)

BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE -BIAT-

Siège social : 70-72, avenue Habib Bourguiba BP 520- 1080 Tunis-

La Banque Internationale Arabe de Tunisie -BIAT- publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes Mme Kalthoum BOUGUERRA et Mr Walid Ben SALAH.

BILAN

Arrêté au 31 Décembre 2021

Note 31/12/2021 31/12/2020 Variation En % Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT III-1 1 390 193 1 745 226 (355 033) -20,34% Créances sur les établissements bancaires et financiers III-2 1 585 810 1 444 915 140 895 9,75% Créances sur la clientèle III-3 12 138 035 11 340 970 797 065 7,03% Portefeuille-titres commercial III-4 14 445 8 022 6 423 80,07% Portefeuille d'investissement III-5 3 416 385 2 662 720 753 665 28,30% Valeurs immobilisées III-6 245 245 230 874 14 371 6,22% Autres actifs III-7 439 760 441 691 (1 931) -0,44% Total des actifs 19 229 873 17 874 418 1 355 455 7,58% PASSIFS Banque Centrale et CCP IV-1 1 213 780 433 55,51% Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers IV-2 224 125 606 999 (382 874) -63,08% Dépôts et avoirs de la clientèle IV-3 16 220 062 14 786 831 1 433 231 9,69% Emprunts et ressources spéciales IV-4 482 810 328 188 154 622 47,11% Autres passifs IV-5 458 903 397 694 61 209 15,39% Total des passifs 17 387 113 16 120 492 1 266 621 7,86% CAPITAUX PROPRES Capital 178 500 178 500 - - Réserves 926 260 757 916 168 344 22,21% Autres capitaux propres 3 3 - - Résultats reportés 471 157 535 665 (64 508) -12,04% Résultat de l'exercice 266 840 281 842 (15 002) -5,32% Total des capitaux propres V 1 842 760 1 753 926 88 834 5,06% Total des capitaux propres et passifs 19 229 873 17 874 418 1 355 455 7,58%

PASSIFS EVENTUELS Cautions, avals et autres garanties données a- En faveur des établissements bancaires et financiers 492 302 b- En faveur de la clientèle 1 780 647 Crédits documentaires 868 547 a- En faveur de la clientèle 837 539 b- Autres 31 007 Total des passifs éventuels 3 141 496 ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financements donnés 1 248 918 En faveur de la clientèle 1 248 918 Engagements sur titres 3 913 a- Participations non libérées 3 903 b- Titres à recevoir 10 Total des engagements donnés 1 252 831 ENGAGEMENTS REÇUS Garanties reçues 4 886 792 Total des engagements reçus 4 886 792

- ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN Arrêté au 31 Décembre 2021 (En Milliers de dinars) 31/12/2021 31/12/2020 Variation En % 2 272 949 2 384 847 (111 898) -4,69% 720 351 (228 049) -31,66% 1 664 497 116 150 6,98% 648 474 220 073 33,94% 588 616 248 923 42,29% 59 858 (28 851) -48,20% 3 033 321 108 175 3,57% 1 003 913 245 005 24,41% 1 003 913 245 005 24,41% 37 166 (33 253) -89,47% 36 818 (32 915) -89,40% 348 (338) -97,13% 1 041 079 211 752 20,34% 4 914 394 (27 602) -0,56% 4 914 394 (27 602) -0,56%

ETAT DE RESULTAT

Période du 1er Janvier au 31 décembre 2021

(En Milliers de dinars)

Note

Exercice 2021

Exercice 2020

VariationEn %

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE

Intérêts et revenus assimilés VII-1-1

Commissions (en produits) VII-1-2

Gains sur portefeuille-titres commercial et opérations financières VII-1-3

Revenus du portefeuille d'investissement VII-1-4

Total des produits d'exploitation bancaire

997 392

225 529

136 789

186 233

996 797

595 0,06%

215 546

9 983 4,63%

113 700

23 089 20,31%

126 335

59 898 47,41%

1 545 943

1 452 378

93 565 6,44%

CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE

Intérêts encourus et charges assimilées VII-2-1

Commissions encourues VII-2-2

Total des charges d'exploitation bancaire

(524 954)

Produit Net Bancaire

(530 477) 1 015 466

(507 808)

(17 146) 3,38%

(3 731)

(1 792) 48,03%

(511 539) 940 839

(18 938) 3,70%

74 627 7,93%

Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif

Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement

Autres produits d'exploitation Frais de personnel

Charges générales d'exploitation

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations

VII-3

(190 832)

VII-4

(16 863)

VII-5

11 050

VII-6

(238 432)

VII-7

(170 959)

VII-8

(40 099)

(133 819)

(57 013) 42,60%

(15 604)

(1 259) 8,07%

11 752

(702) -5,97%

(217 202)

(21 230) 9,77%

(154 312)

(16 647) 10,79%

(36 500)

(3 599) 9,86%

Résultat d'exploitation

369 331

395 154

(25 823) -6,53%

Solde en gain/perte provenant des autres éléments ordinaires VII-9

Impôt sur les bénéfices VII-10

Résultat des activités ordinaires

(466)

(82 135)

263

(729) -277,19%

(84 898)

2 763 -3,25%

286 730

310 519

(23 789) -7,66%

Solde en gain/perte provenant des autres éléments extraordinaires

Résultat net de l'exercice

VII-11

(19 890)

(28 677)

8 787 -30,64%

266 840 - 266 840

281 842 - 281 842

(15 002) -5,32%

Modification comptable affectant le résultat reporté

Résultat net de l'exercice après modifications comptables

(15 002)

-

- -5,32%

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Période du 1er Janvier au 31 décembre 2021

(En Milliers de dinars)

ACTIVITE D'EXPLOITATION

Produits d'exploitation bancaire encaissés (hors revenu du portefeuille d'investissement) Charges d'exploitation bancaire décaissées

Dépôts / Retraits dépôts auprès d'autres établissements bancaires et financiers Prêts et avances / Remboursement prêts et avances accordés à la clientèle Dépôts / Retraits dépôts auprès de la clientèle

Sommes versées au personnel et créditeurs divers

Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation Impôts sur les sociétés

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation

ACTIVITE D'INVESTISSEMENT

Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement Acquisitions / cessions sur portefeuille d'investissement Acquisitions / cessions sur immobilisations

Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement

ACTIVITE DE FINANCEMENT

Emission / Remboursement d'emprunts Augmentation / diminution ressources spéciales Dividendes versés

Flux de trésorerie net provenant des activités de financement

Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités

Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de l'exercice

Liquidités et équivalents de liquidités en début d'exercice

Liquidités et équivalents de liquidités en fin d'exercice

NOTES AUX ETATS FINANCIERS ANNUELS

Arrêtées au 31 Décembre 2021

Note I - Respect des Normes Comptables Tunisiennes

Les états financiers de la Banque Internationale Arabe de Tunisie sont établis conformément aux dispositions prévues par la loi n°96-112 du 30-12-1996 relative au système comptable des entreprises et aux dispositions prévues par l'arrêté du Ministre des Finances du 25-03-1999 portant approbation des normes comptables sectorielles relatives aux opérations spécifiques aux établissements bancaires.

Les états financiers sont établis selon le modèle défini par la norme comptable n°21 relative à la présentation des états financiers des établissements bancaires.

Note II - Bases de mesure et principes comptables pertinents appliqués et présentation des états financiers

Les états financiers sont arrêtés au 31-12-2021 en appliquant les principes et conventions comptables prévues par le décret n°96-2459 du 30-12-1996 portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité et des principes comptables prévus par les normes comptables sectorielles des établissements bancaires. Parmi ces principes, nous décrivons ci-après les règles qui ont été appliquées pour la prise en compte des produits et des charges, les règles d'évaluation des créances et des titres et les règles de conversion des opérations en devises.

II-1. Les règles de prise en compte des produits

Les intérêts, les produits assimilés et les commissions sont pris en compte dans le résultat de 2021 pour leurs montants se rapportant à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021. Ainsi, les produits qui ont été encaissés et qui concernent des périodes postérieures au 31 décembre 2021 ne sont pas pris en considération dans le résultat de l'année 2021 et ce, conformément aux dispositions prévues par les normes comptables. Les produits courus et non échus au 31-12-2021 sont en revanche inclus dans le résultat.

En application des dispositions prévues aussi bien par la norme comptable sectorielle n°24 que par la circulaire n°91-24 du 17-12-1991 de la Banque Centrale de Tunisie, les intérêts et produits assimilés exigibles au 31-12-2021 et non encaissés ou dont l'encaissement est douteux ne sont pas pris en considération dans le résultat et figurent au bilan sous forme d'agios réservés.

Les intérêts et produits assimilés constatés en agios réservés au cours des exercices antérieurs et qui sont encaissés en 2021 sont en revanche inclus dans le résultat du 31-12-2021.

II-2. Les règles de prise en compte des charges

Les charges d'intérêts, les commissions encourues, les frais de personnel et les autres charges sont pris en compte en diminution du résultat du 31-12-2021 pour leurs montants se rapportant à la période allant du premier janvier au 31 décembre 2021. Ainsi, les charges qui ont été décaissées et qui concernent des périodes postérieures au 31-12-2021 sont constatées dans le bilan sous forme de comptes de régularisation.

Les charges qui se rapportent à la période concernée par cette situation et qui n'ont pas été décaissées jusqu'au 31-12-2021 sont diminuées du résultat.