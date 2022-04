BCI : Résultats financiers 2021 29/04/2022 | 13:24 Envoyer par e-mail :

COMMUNICATION FINANCIÈRE Page 2 Page 3 Page 4 Communiqué : Résultats au 31 décembre 2021 Communiqué : Faits marquants au 31 décembre 2021 Communication financière : BNP Paribas au 31 décembre 2021 Page 7 Présentation et gouvernance du Groupe BMCI Résumé des principes et normes comptables IAS/IFRS appliqués par le Groupe BMCI au 31 décembre 2021 Page 13 États financiers consolidés IAS/IFRS au 31 décembre 2021 Page 18 Page 19 Page 28 Communication financière : Comptes sociaux Note de présentation des règles et principes comptables au 31 décembre 2021 Extrait des États financiers consolidés Résultats au 31 décembre 2021 (1) Au 30 juin 2021 - (2) Au 31 décembre 2021 CRÉDITS PAR CAISSE À LA CLIENTÈLE CONSOLIDÉS (EN MMDH)DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE CONSOLIDÉS (EN MMDH) ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE CONSOLIDÉS (EN MMDH) Les Crédits par Caisse à la Clientèle Consolidés ont atteint 51,6 milliards de dirhams à fin décembre 2021 contre 50,9 milliards de dirhams au 31 décembre 2020, soit une hausse de 1,4%, suite à une augmentation de 30% enregistrée au niveau de la production nouvelle des crédits amortissables par rapport à la même période de 2020. Les Dépôts de la Clientèle Consolidés ont enregistré une baisse de 4,9 %, pour atteindre 42,4 milliards de dirhams à fin décembre 2021 contre 44,6 milliards de dirhams au 31 décembre 2020. Les Engagements par Signature Consolidés se sont établis à 17,7 milliards de dirhams à fin décembre 2021, soit une baisse de 0,3% par rapport au 31 décembre 2020. Les ressources non rémunérées progressent légèrement et représentent 80% du total des ressources de la banque à fin décembre 2021. 50,9 51,6 44,6 42,4 17,8 17,7 (EN MMDH) (EN MMDH) (EN MMDH) PRODUIT NET BANCAIRE (EN MMDH) FRAIS DE GESTION CONSOLIDÉS (EN MMDH) RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION (EN MDH) Le Groupe BMCI a réalisé un Produit Net Bancaire Consolidé de 3,04 milliards de dirhams à fin décembre 2021 en légère baisse de 0,3% par rapport à fin décembre 2020, essentiellement du fait de la baisse de la marge sur commissions et du résultat des opérations de marché respectivement de -0,6% et -2,5%. À fin décembre 2021, les Frais de Gestion Consolidés s'élèvent à 2,13 milliards de dirhams. Par ailleurs, le Coefficient d'Exploitation Consolidé s'affiche à 70% à fin décembre 2021. Le Résultat Brut d'Exploitation Consolidé s'établit à 914 millions de dirhams à fin décembre 2021, soit une baisse de 31,2% par rapport à fin décembre 2020. Hors opérations exceptionnelles*, le Produit Net Bancaire Consolidé serait en hausse de 0,3% par rapport à fin décembre 2020. Au niveau des comptes sociaux, le Produit Net Bancaire s'élève à 2,9 milliards de dirhams, en augmentation de 5,5% par rapport à fin décembre 2020. Hors opérations exceptionnelles*, les Frais de Gestion Consolidés sont en hausse de 21,9% par rapport à fin décembre 2020, principalement sous l'effet de la hausse des coûts informatiques. Au niveau des comptes sociaux, le Résultat Brut d'Exploitation est en hausse de 14,8% par rapport à fin décembre 2020. Hors opérations exceptionnelles*, le Résultat Brut d'Exploitation en social est en baisse de 17,4%. 3,05 3,04 801 2,13 749 T42021 (EN MDH) (EN MMDH) COÛT DU RISQUE CONSOLIDÉ (EN MDH) Le Coût du Risque Consolidé a baissé de 36,2% à fin décembre 2021 par rapport à fin décembre 2020. Le taux de couverture des créances par les provisions des comptes sociaux s'établit à 82,20%%. 901 166 T42020 143 T42021 31/12/2020 31/12/2020 575 31/12/2021 31/12/2021 599 1,72 1328 914 425 325 201 T42021 (EN MDH) (EN MMDH) (EN MDH) (EN MDH) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (EN MDH) RÉSULTAT NET (EN MDH) Le Groupe BMCI affiche un Résultat Avant Impôts Consolidé de 351 millions de dirhams à fin décembre 2021, soit une baisse de 2,6% par rapport à fin décembre 2020. Le Résultat Net Consolidé s'est établi à 167 millions de dirhams à fin décembre 2021, soit une hausse de 15,2% par rapport à fin décembre 2020. Pour les comptes sociaux, le Résultat Avant Impôts enregistre une augmentation de 12,7% par rapport à fin décembre 2020. Les éléments hors exploitation, en IFRS, s'élèvent à 12,5 millions de dirhams au quatrième trimestre 2021. Ils enregistrent la plus-value réalisée sur l'apport des actifs à l'OPCI CLEO PIERRE. Au niveau des comptes sociaux, le Résultat Net s'établit à 521 millions de dirhams, soit une hausse de 88,84% par rapport à décembre 2020. Hors opérations exceptionnelles*, le Résultat Net en social est en baisse de 22,4% par rapport à fin décembre 2020. 360 351 T42020 117 10 T42021 31/12/2021 T42020 36 -22 T42021 31/12/2020 167 145 31/12/2021 (EN MDH) (EN MDH) (EN MDH) (EN MDH) (EN MDH) (EN MDH) * En lien avec l'opération de création et de cession de l'OPCI « CLEO PIERRE SPI-RFA » Contact communication financière : E-mail : bmci.commfi@bnpparibas.com •Tél. : +212 5 22 49 44 30 Pour consulter les résultats financiers de la BMCI : https://www.bmci.ma/nous-connaitre/le-groupe-bmci/communication-financiere/ Le Conseil de Surveillance de la BMCI s'est réuni le 29 mars 2022 sous la présidence de M. Jaouad HAMRI pour examiner les comptes au 31 décembre 2021. Le Groupe BMCI affiche, à fin décembre 2021, un Produit Net Bancaire Consolidé de 3,04 milliards de dirhams, soit une baisse de 0,3% par rapport au 31 décembre 2020. Pour rappel, ces notations sont parmi les meilleures obtenues à l'échelle nationale : Note à long terme : AAA (mar)  Perspective d'évolution de la note à long terme : Stable  Note à court terme : F1+ (mar) FAITS MARQUANTS AU 31 DÉCEMBRE 2021 GOUVERNANCE Suivant l'article 15 des statuts de la BMCI, le Conseil de Surveillance est composé de trois membres au moins et de quinze membres au plus. Sur le plan de la gouvernance, l'Assemblée Générale réunie le 07 mai 2021 a constaté l'arrivée à échéance des mandats de l'ensemble des membres en fonction composant le conseil de surveillance de la banque. Elle a décidé en conséquence, de renouveler les mandats pour une durée de trois (3) exercices, soit 2021, 2022, 2023. Lesdits mandats arriveront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. En terme de composition, plusieurs changements ont intervenu au niveau du conseil en 2021. En effet, le conseil a coopté M. Benoît Cavelier, Directeur Général Adjoint de BNP Paribas Personal Finance, en qualité de membre du conseil en remplacement de Mme Sofia Merlo qui a fait part de sa démission en date du 4 janvier 2021. Par ailleurs, appelé à occuper de nouvelles fonctions au niveau du Groupe BNP Paribas, M. Benoit Cavelier a notifié le conseil de sa démission à compter du 31 décembre 2021. En matière de fonctionnement, le conseil de surveillance a mené un exercice d'auto-évaluation qui a permis d'apprécier son fonctionnement et celui de ses comités spécialisés et d'identifier les axes de progrès appropriés. CRÉATION DE L'OPCI « CLEO-PIERRE SPI-RFA » La BMCI lance son OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier) suite à l'agrément par l'AMMC du projet de règlement de gestion de la SPI - RFA « CLEO PIERRE », en date du jeudi 24 décembre 2020 et sous la référence n° AG/SPI/005/2020. La structuration et la gestion de cet OPCI ont été confiées à REIM Partners agréée par l'AMMC en qualité de société de gestion d'OPCI. La décision de BMCI d'apporter une partie de son parc d'exploitation à CLEO Pierre a pour objectifs d'accompagner la banque dans son plan de développement sur les activités Retail et Corporate mais également de contribuer à une stratégie globale de lancement des OPCI au Maroc. Par ailleurs, la BMCI a scellé un partenariat stratégique avec Aradei Capital. Cette opération couvre deux volets : la BMCI entre au capital d'Aradei Capital et Aradei Capital acquiert les actions de l'OPCI « CLEO PIERRE SPI-RFA » qui détient un portefeuille d'agences bancaires exploitées. L'acquisition par Aradei Capital des actions de « CLEO PIERRE SPI-RFA » s'inscrit dans la continuité stratégique d'Aradei Capital de se positionner en tant qu'investisseur d'OPCI. La souscription en numéraire par Aradei Capital des actions de CLEO PIERRE SPI-RFA s'est faite pour un montant de près de 557 millions de dirhams. DIGITAL ET INNOVATION Lancement de QlickEER, le nouvel outil d'entrée en relation Fruit d'une belle collaboration au sein de la BMCI entre les métiers, l'APAC, le Marketing et l'IT sous l'égide du pôle Innovation, et plaçant l'innovation et la technologie au service du client et du collaborateur, QlickEER est un outil permettant de digitaliser et de faciliter le processus d'entrée en relation. Destiné dans un premier temps à la clientèle des Particuliers (Marocains résidents, MRE et étrangers résidents), l'outil réduit les délais d'ouverture de compte à 20 minutes. Il se base, en effet, sur un apport technologique important consistant en la reconnaissance optique de caractères (OCR). Ces procédés informatiques permettent, en effet, de traduire en fichiers de texte des images de texte imprimées ou scannées. Mise en place du "Innovation Coffee Break" L'Innovation Coffee Break est un rendez-vous bimestriel, des sessions d'acculturation à l'innovation dédiées à tous les collaborateurs de la banque. L'objectif de ces webinaires est de permettre aux collaborateurs BMCI de porter un regard neuf sur le monde bancaire en les familiarisant avec les nouvelles technologies et méthodes innovantes impactant l'utilisateur interne et/ ou externe. Lancement du concept Phygital "Innova&Share" Concept phygital dédié au test & partage des dernières innovations. L'espace découverte au niveau de l'agence Mohamed V a été inauguré afin de permettre de tester les nouvelles solutions innovantes par les collaborateurs et les clients de la banque et d'en faire également une vitrine technologique. Cet espace se veut être un espace ouvert, pour permettre le partage d'expérience et ce dans le but d'une continuelle amélioration des services de la banque. DISTINCTIONS BMCI-BNP Paribas Banque privée se positionne dans le Top 10 du classement « Euromoney 2021 » Euromoney a annoncé les résultats de son classement « Euromoney Private Banking & Wealth Management Survey 2021 ». En Afrique, le Groupe BNP Paribas s'impose dans le top 10 du classement, à la 6ème place, dans la catégorie « Best Private Bank Services Overall ». Ce nouveau classement vient renforcer le positionnement de la banque privée comme pionnier au Maroc et en Afrique dans la gestion patrimoniale et le conseil sur mesure. Deux fonds BMCI notés par Fitch Ratings L'agence de notation financière Fitch Ratings a décerné la note de BB+ sur une échelle internationale aux deux fonds « BMCI Tréso Plus » et « Instiobligations Etat » gérés par BMCI Assset Management. Ainsi, BMCI Asset Management introduit pour la première fois au Maroc la notation internationale des fonds investis en actifs 100% marocains. ENGAGEMENT La BMCI reçoit le certificat d'excellence pour l'égalité Professionnelle femme-homme La BMCI, à l'instar du Groupe BNP Paribas, renforce son engagement en faveur de la mixité et reçoit le Certificat d'Excellence pour l'Egalité Professionnelle Femme-Homme, organisé au niveau national par le Ministère du Travail et de l'insertion Professionnelle, lors d'une cérémonie présidée par Monsieur le Chef du Gouvernement. La BMCI, première entreprise marocaine signataire de la charte #JamaisSansElle La BMCI, à l'instar du Groupe BNP Paribas, renforce son engagement en faveur de la mixité en signant la charte #JamaisSansElle. Elle devient ainsi la première entreprise marocaine à être signataire de cette charte. A travers cette charte, la BMCI ainsi que l'ensemble des membres de son Comité de Direction, s'engagent à ne plus participer à des évènements - internes ou externes, présentiel ou à distance - de plus de 3 intervenants sans la présence de femme (débats, panels d'experts, tables rondes, etc). La BMCI s'engage également dans ses actions de communication à véhiculer une image de diversité et d'inclusion, ainsi que son engagement avec #JamaisSansElles auprès de publics internes et externes, à chaque fois que cela sera pertinent, notamment par des publications sur les réseaux sociaux. La BMCI s'engage dans le programme #1millionhours2help Il s'agit d'un programme de mécénat de compétences, lancé par le groupe BNP Paribas, ayant pour objectif de permettre aux collaborateurs de contribuer sur leur temps de travail dans du mécénat. Le groupe a pour ambition d'atteindre collectivement 1 million d'heures de bénévolat d'entreprise rémunérées par année, et effectuées par les collaborateurs BNP Paribas dans le monde. Organisation de la 7ème édition de la Semaine du Développement Durable Du 22 au 28 Mai, la 7ème édition de la semaine du développement durable a été riche en évènements et en découvertes pour les collaborateurs; un événement qui vient en appui à la charte de l'ONU signée en 2015 autour des 17 objectifs du développement durable. A l'instar du Groupe BNP Paribas, BMCI est un acteur important en développement durable; cette semaine a ainsi été riche en informations, capsules vidéo, meetings, quizz, interventions sur la radio BMCI, ainsi qu'en challenges et concours. COMMUNICATION FINANCIÈRE Présentation et gouvernance du Groupe BMCI PRÉSENTATION ET GOUVERNANCE DU GROUPE BMCI 1. 