Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie : BMCI - CP relatif aux indicateurs du 1er trimestre 2023 31/05/2023 | 11:44 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMMUNICATION FINANCIÈRE Page 2 Communiqué : Résultats au 31 mars 2023 Page 3 États financiers consolidés IAS/IFRS au 31 mars 2023 Page 4 Comptes sociaux au 31 mars 2023 ÉTATS AU 31 MARS 2023 1 COMMUNIQUÉ Résultats au 31 mars 2023 Le Groupe BMCI affiche, à fin mars 2023, un Produit Net Bancaire Consolidé de792 millions de dirhams, soit une hausse de 4,4% par rapport au 31 mars 2022 Les Frais de Gestion Consolidés s'élèvent à 565 millions de dirhams et le Coefficient d'Exploitation Consolidé s'établit à 71%. Le Coût du Risque Consolidé s'est établi à 120 millions de dirhams, soit une hausse de 1,5% par rapport au 31 mars 2022 Le Résultat Avant Impôt Consolidé atteint 110 millions de dirhams et le Résultat Net Consolidé s'élève à 53 millions de dirhams. PRODUIT NET BANCAIRE CONSOLIDÉ 792 MILLIONS DE DIRHAMS RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION CONSOLIDÉ 227 MILLIONS DE DIRHAMS RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 53 MILLIONS DE DIRHAMS COEFFICIENT D'EXPLOITATION CONSOLIDÉ 71% CRÉDITS PAR CAISSE À LA CLIENTÈLE CONSOLIDÉS 54,8 MILLIARDS DE DIRHAMS RATIO DE SOLVABILITÉ CONSOLIDÉ (1) 13,16% RATIO DE LIQUIDITÉ CONSOLIDÉ (2) 124% (1) Au 31 décembre 2022 - (2) Au 31 mars 2023 CRÉDITS PAR CAISSE À LA CLIENTÈLE CONSOLIDÉS (EN MMDH) Les Crédits par Caisse à la Clientèle Consolidés ont atteint 54,8 milliards de dirhams à fin mars 2023 contre 54,5 milliards de dirhams au 31 décembre 2022, soit une hausse de 0,6% DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE CONSOLIDÉS (EN MMDH) Les Dépôts de la Clientèle Consolidés ont enregistré une hausse de 2,4%, pour atteindre 45,3 milliards de dirhams fin mars 2023 contre 44,3 milliards de dirhams au 31 décembre 2022

Les ressources non rémunérées représentent 73% à fin mars 2023 ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE CONSOLIDÉS (EN MMDH) Les Engagements par Signature Consolidés se sont établis à 16,2 milliards de dirhams à fin mars 2023, soit une baisse de 2% par rapport au 31 décembre 2022 54,5 54,8 45,3 44,3 31/12/2022 31/03/2023 16,5 (EN MMDH) (EN MMDH) 31/12/2022 31/03/2023 (EN MMDH) 31/12/2022 31/03/2023 16,2 +0,6% +2,4% -2% PRODUIT NET BANCAIRE (EN MDH) Le Groupe BMCI a réalisé un Produit Net Bancaire Consolidé de 792 millions de dirhams à fin mars 2023 en hausse de 4,4% par rapport à fin mars 2022, essentiellement du fait de la hausse de la marge sur commissions et de la marge d'intérêts respectivement de +5,8% et +4,5%. Au niveau des comptes sociaux, le Produit Net Bancaire s'élève à 695 millions de dirhams, en hausse de 3,8% par rapport à fin mars 2022 FRAIS DE GESTION CONSOLIDÉS (EN MDH) À fin mars 2023, les Frais de Gestion Consolidés s'élèvent à 565 millions de dirhams. Par ailleurs, le Coefficient d'Exploitation Consolidé s'affiche à 71% à fin mars 2023 RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION (EN MDH) Le Résultat Brut d'Exploitation Consolidé s'établit à 227 millions de dirhams à fin mars 2023, soit une hausse de 3,2% par rapport à fin mars 2022 Au niveau des comptes sociaux, le Résultat Brut d'Exploitation est en hausse de 28% par rapport à fin mars 2022 759 792 565 539 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2022 220 227 31/03/2023 (EN MDH) (EN MDH) (EN MDH) +4,4% +4,9% +3,2% COÛT DU RISQUE CONSOLIDÉ (EN MDH) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (EN MDH) RÉSULTAT NET (EN MDH) Le Coût du Risque Consolidé a enregistré une hausse de 1,5% à fin mars 2023 par rapport à fin mars 2022 Le taux de couverture des créances par les provisions des comptes sociaux s'établit à 82,6%. Le Groupe BMCI affiche un Résultat Avant Impôts Consolidé de 110 millions de dirhams à fin mars 2023, soit une hausse de 6,5% par rapport à fin mars 2022 Pour les comptes sociaux, le Résultat Avant Impôts enregistre une hausse de 23,5% par rapport fin mars 2022 Le Résultat Net Consolidé s'est établi à 53 millions de dirhams à fin mars 2023, soit une hausse de 15,5% par rapport à fin mars 2022 Au niveau des comptes sociaux, le Résultat Net s'établit à 24,4 millions de dirhams, soit une hausse de plus de 33% par rapport à mars 2022 118 120 110 31/03/2023 31/03/2023 (EN MDH) 31/03/2022 31/03/2023 (EN MDH) 31/03/2022 103 (EN MDH) 31/03/2022 53 46 +1,5% +6,5% +15,5% L'agence internationale de rating Fitch a confirmé au mois de février 2023 les ratings de la BMCI, traduisant sa solidité financière. Pour rappel, ces notations sont parmi les meilleures obtenues à l'échelle nationale : Note à long terme : AAA (mar)  Perspective d'évolution de la note à long terme : Stable  Note à court terme : F1+ (mar)  Note de soutien extérieur : 3 Contact communication financière : E-mail : bmci.commfi@bnpparibas.com • Tél. : +212 5 22 49 44 30 Pour consulter la communication financière de la BMCI : https://www.bmci.ma/nous-connaitre/le-groupe-bmci/communication-financiere/ 2 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS IAS/IFRS* au 31 mars 2023 BILAN ACTIF IFRS En milliers de DH BILAN PASSIF IFRS En milliers de DH 31/03/2023 31/12/2022 Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 1 481 305 776 704 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 1 878 556 1 821 550 Actifs financiers détenus à des fins de transactions 1 558 383 1 524 395 Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 320 173 297 155 Instruments dérivés de couverture Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 2 925 720 2 600 560 Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables 2 925 720 2 600 560 Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables Actifs financiers disponibles à la vente Titres au coût amorti 5 752 601 5 791 517 Prêts et créances sur les Établissements de crédit et assimilés, au coût amorti 1 790 102 1 905 445 Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 54 832 834 54 487 657 Écart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux Placements des activités d'assurance Actifs d'impôt exigible 42 302 56 686 Actifs d'impôt différé 326 538 317 750 Comptes de régularisation et autres actifs 1 545 687 1 150 367 Actifs non courants destinés à être cédés Participations dans des entreprises mises en équivalence 19 346 16 744 Immeubles de placement 25 388 25 819 Immobilisations corporelles 1 148 414 1 175 962 Immobilisations incorporelles 526 455 540 184 Écarts d'acquisition 87 720 87 720 TOTAL ACTIF IFRS 72 382 966 70 754 665 COMPTE DE RÉSULTAT IFRS CONSOLIDÉ 31/03/2023 31/12/2022 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 1 - Passifs financiers à la juste valeur par résultat 955 2 876 Passifs financiers détenus à des fins de transaction 955 2 876 Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option Instruments dérivés de couverture Dettes envers les Établissements de crédit et assimilés 5 908 317 6 998 061 Dettes envers la clientèle 45 342 134 44 269 129 Titres de créance émis 6 491 063 5 962 623 Écart de réévaluation passif des portefeuilles couverts en taux Passifs d'impôt courant 22 988 31 150 Passifs d'impôt différé 253 628 244 123 Comptes de régularisation et autres passifs 4 018 147 3 697 001 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés Provisions techniques des contrats d'assurance Provisions pour risques et charges 761 408 761 516 Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie Dettes subordonnées 2 276 141 1 509 885 Capital et réserves liées 6 541 881 6 541 881 Réserves consolidées 736 726 552 322 Part du groupe 713 156 485 026 Part des minoritaires 23 570 67 297 Gains ou pertes latents ou différés, part du groupe -23 407 -791 Résultat net de l'exercice 52 983 184 888 Part du groupe 52 332 228 615 Part des minoritaires 651 -43 727 TOTAL PASSIF IFRS 72 382 966 70 754 665 CAPITAUX PROPRES 7 308 183 7 278 300 Part du groupe 7 283 962 7 254 731 Part des intérêts minoritaires 24 221 23 569 En milliers de DH 31/03/2023 31/03/2022 Intérêts et produits assimilés 813 185 737 458 Intérêts et charges assimilés 235 057 184 142 MARGE D'INTÉRÊT 578 128 553 316 Commissions perçues 131 342 124 239 Commissions servies 15 516 14 798 MARGE SUR COMMISSIONS 115 826 109 441 Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 115 282 116 099 Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction 109 953 91 168 Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat 5 330 24 930 Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres 20 -751 Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 20 -751 Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables (dividendes) Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers au coût amorti en actifs financiers à la juste valeur par résultat Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres en actifs financiers à la juste valeur par résultat Produits nets des activités d'assurance Produits des autres activités 20 735 6 448 Charges des autres activités 37 615 25 918 PRODUIT NET BANCAIRE 792 375 758 635 Charges générales d'exploitation 504 109 484 396 Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 61 261 54 318 RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 227 006 219 921 COÛT DU RISQUE 119 624 117 903 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 107 381 102 017 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 2 602 1 212 Gains ou pertes nets sur autres actifs - - Variations de valeurs des écarts d'acquisition RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 109 983 103 229 Impôts sur les bénéfices 57 001 57 365 RÉSULTAT NET 52 983 45 864 Résultat hors groupe 651 -7 171 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 52 332 53 035 Résultat par action (en dirham) 4 4 Résultat dilué par action (en dirham) * Comptes non audités Périmètre de consolidation : Aucun changement par rapport au 31/12/2022 3 COMPTES SOCIAUX* au 31 mars 2023 BILAN ACTIF En milliers de DH BILAN PASSIF En milliers de DH 31/03/2023 31/12/2022 31/03/2023 31/12/2022 VALEURS EN CAISSE, BANQUES CENTRALES, TRÉSOR PUBLIC, SERVICE DES CHÈQUES POSTAUX 1 481 294 776 695 BANQUES CENTRALES, TRÉSOR PUBLIC, SERVICE DES CHÈQUES POSTAUX - - CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS 5 227 270 5 588 557 DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS 3 999 483 6 081 499 À vue 470 313 1 244 681 À vue 1 086 212 898 956 À terme 4 756 958 4 343 876 À terme 2 913 271 5 182 543 CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE 44 896 002 44 540 101 DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE 44 391 915 43 068 012 Crédits et financements participatifs de trésorerie et à la consommation 18 772 138 18 122 696 Comptes à vue créditeurs 30 670 795 30 918 886 Crédits et financements participatifs à l'équipement 7 660 553 7 443 857 Comptes d'épargne 6 174 401 6 264 162 Crédits et financements participatifs immobiliers 16 564 640 16 289 637 Dépôts à terme 5 876 796 4 412 974 Autres crédits et financements participatifs 1 898 671 2 683 911 Autres comptes créditeurs 1 669 923 1 471 990 CRÉANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE 2 376 972 2 922 722 TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT 4 641 745 4 279 591 DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE SUR PRODUITS PARTICIPATIFS Bons du Trésor et valeurs assimilées 4 412 857 4 043 550 TITRES DE CRÉANCE ÉMIS 7 561 546 7 150 809 Autres titres de créance 206 081 213 373 Titres de créance négociables émis 7 561 546 7 150 809 Certificats de Sukuks 21 332 21 194 Emprunts obligataires émis Titres de propriété 1 475 1 475 Autres titres de créance émis AUTRES ACTIFS 1 402 157 1 009 078 AUTRES PASSIFS 2 845 933 2 605 143 TITRES D'INVESTISSEMENT 6 616 458 6 761 448 Bons du Trésor et valeurs assimilées 5 769 284 5 790 069 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 706 989 699 324 Autres titres de créance 847 174 971 379 PROVISIONS RÉGLEMENTÉES Certificats de Sukuks SUBVENTIONS, FONDS PUBLICS AFFECTÉS ET FONDS SPÉCIAUX DE GARANTIE TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILÉS 456 993 458 238 DETTES SUBORDONNÉES 2 276 141 1 509 885 Participation dans les entreprises liées 230 479 231 723 DÉPÔTS D'INVESTISSEMENT REÇUS Autres titres de participation et emplois assimilés 226 515 226 515 ÉCARTS DE RÉÉVALUATION Titres de Moudaraba et Moucharaka RÉSERVES ET PRIMES LIÉES AU CAPITAL 5 184 453 5 184 453 CRÉANCES SUBORDONNÉES CAPITAL 1 327 929 1 327 929 DÉPÔTS D'INVESTISSEMENT PLACÉS IMMOBILISATIONS DONNÉES EN CRÉDIT-BAIL ET EN LOCATION 781 110 818 246 ACTIONNAIRES. CAPITAL NON VERSÉ (-) REPORT À NOUVEAU (+/-) 773 086 773 086 IMMOBILISATIONS DONNÉES EN IJARA RÉSULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (+/-) 244 340 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 647 011 665 354 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (+/-) 24 403 244 340 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 809 205 824 450 TOTAL DE L'ACTIF 69 336 218 68 644 479 TOTAL DU PASSIF 69 336 218 68 644 479 HORS BILAN En milliers de DH 31/03/2023 31/12/2022 ENGAGEMENTS DONNÉS 17 861 921 18 370 646 Engagements de financement donnés en faveur d'Établissements de crédit et assimilés 50 000 50 000 Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 6 846 461 7 096 769 Engagements de garantie d'ordre d'Établissements de crédit et assimilés 4 824 401 5 354 929 Engagements de garantie d'ordre de la clientèle 6 141 059 5 868 948 Titres achetés à réméré Autres titres à livrer - - ENGAGEMENTS REÇUS 4 546 788 5 535 281 Engagements de financement reçus d'Établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus d'Établissements de crédit et assimilés 2 826 884 3 805 963 Engagements de garantie reçus de l'État et d'organismes de garantie divers 1 719 904 1 684 275 Titres vendus à réméré - - Autres titres à recevoir - 45 043 Titres de Moucharaka et Moudaraba à recevoir COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES En milliers de DH 31/03/2023 31/03/2022 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 1 076 372 1 241 329 Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec les Établissements de crédit 40 587 40 144 Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 586 555 527 777 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 62 812 56 500 Produits sur titres de propriété et certificats de Sukuks 138 273 Produits sur titres de Moudaraba et Moucharaka Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 97 925 107 188 Produits sur immobilisations données en Ijara Commissions sur prestations de service 111 502 110 128 Autres produits bancaires 176 853 399 320 Transfert de charges sur dépôts d'investissement reçus CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE -381 448 -571 802 Intérêts et charges sur opérations avec les Établissements de crédit et assimilés -28 865 -5 919 Intérêts et charges sur opérations avec la clientèle -64 396 -40 025 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis -66 550 -50 773 Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location -96 169 -113 972 Charges sur immobilisations données en Ijara Autres charges bancaires -125 470 -361 112 Transfert de produits sur dépôts d'investissement reçus PRODUIT NET BANCAIRE 694 923 669 527 Produits d'exploitation non bancaire Charges d'exploitation non bancaire -9 266 CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION -539 072 -493 078 Charges de personnel -227 901 -212 759 Impôts et taxes -9 614 -9 547 Charges externes -239 418 -216 323 Autres charges générales d'exploitation -16 527 -12 417 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles -45 612 -42 030 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES -200 737 -223 346 Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance -156 407 -137 977 Pertes sur créances irrécouvrables -21 335 -7 613 Autres dotations aux provisions -22 995 -77 755 REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPÉRATIONS SUR CRÉANCES AMORTIES 99 666 99 275 Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 83 873 63 818 Récupérations sur créances amorties 2 627 2 425 Autres reprises de provisions 13 165 33 032 RÉSULTAT COURANT 54 780 43 112 Produits non courants 1 471 1 084 Charges non courantes -15 862 -11 485 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 40 388 32 712 Impôts sur les résultats -15 985 -14 378 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 24 403 18 334 TOTAL PRODUITS 1 177 508 1 341 688 TOTAL CHARGES -1 153 105 -1 323 354 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 24 403 18 334 * Comptes non audités 4 Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer BMCI - Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie SA published this content on 31 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 May 2023 09:43:13 UTC.

© Publicnow 2023 Toute l'actualité sur BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 11:44 Banque Marocaine Pour Le Commerce Et : BMCI - CP relatif aux indicateurs du 1er trimestre .. PU 26/05 Bmci : CP_ Avis de convocation à l'AGM du 26 juin 2023 PU 26/05 Banque Marocaine Pour Le Commerce Et : BMCI - Avis de convocation à l'AGM du 26 juin 2023 PU 31/03 La Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie annonce ses résultats pour l'exerci.. CI 31/03 Banque Marocaine Pour Le Commerce Et : BMCI - Résultats financiers 2022 PU 31/03 BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE : .. CO 02/03 Bmci : CP relatif aux indicateurs du 4ème trimestre 2022 PU 28/02 Banque Marocaine Pour Le Commerce Et : BMCI - CP relatif aux indicateurs du 4ème trimestre.. PU 28/02 BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE : .. CO 20/02 BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE : .. CO