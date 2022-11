Jours : Heures : Minutes : Secondes Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie : BMCI - CP relatif aux indicateurs du 3ème trimestre 2022 30/11/2022 | 15:43 Envoyer par e-mail :

INDICATEURS FINANCIERS AU 30 SEPTEMBRE 2022 COMMUNICATION FINANCIÈRE COMMUNIQUÉ au 30 septembre 2022 Le Groupe BMCI affiche, à fin septembre 2022, un Produit Net Bancaire Consolidé de 2,26 milliards de dirhams, soit une hausse de 1% par rapport au 30 septembre 2021. Les Frais de Gestion Consolidés s'élèvent à 1,59 milliard de dirhams et le Coefficient d'Exploitation Consolidé s'établit à 70%. Le Coût du Risque Consolidé s'est établi à 412 millions de dirhams, soit une baisse de 4,7% par rapport au 30 septembre 2021. Le Résultat Avant Impôt Consolidé atteint 268 millions de dirhams et le Résultat Net Consolidé s'élève à 100 millions de dirhams. PRODUIT NET BANCAIRE CONSOLIDÉ 2,26 MILLIARDS DE DIRHAMS RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION CONSOLIDÉ 679 MILLIONS DE DIRHAMS RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 100 MILLIONS DE DIRHAMS COEFFICIENT D'EXPLOITATION CONSOLIDÉ 70% CRÉDITS PAR CAISSE À LA CLIENTÈLE CONSOLIDÉS 55,7 MILLIARDS DE DIRHAMS RATIO DE SOLVABILITÉ CONSOLIDÉ (1) 13,04% RATIO DE LIQUIDITÉ CONSOLIDÉ (2) 124% (1) Au 30 juin 2022 - (2) Au 30 septembre 2022 CRÉDITS PAR CAISSE À LA CLIENTÈLE CONSOLIDÉS (EN MMDH) Les Crédits par Caisse à la Clientèle Consolidés ont atteint 55,7 milliards de dirhams à fin septembre 2022 contre 51,6 milliards de dirhams au 31 décembre 2021, soit une hausse de 8%. DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE CONSOLIDÉS (EN MMDH) Les Dépôts de la Clientèle Consolidés ont enregistré une baisse de 1,7%, pour atteindre 41,7 milliards de dirhams à fin septembre 2022 contre 42,4 milliards de dirhams au 31 décembre 2021. Les ressources non rémunérées représentent 78% à fin septembre 2022. ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE CONSOLIDÉS (EN MMDH) Les Engagements par Signature Consolidés se sont établis 17,8 milliards de dirhams à fin septembre 2022, soit une hausse de 0,3% par rapport au 31 décembre 2021. 51,6 55,7 42,4 41,7 17,7 17,8 30/09/2022 31/12/2021 31/12/2021 30/09/2022 (EN MMDH) 31/12/2021 30/09/2022 (EN MMDH) (EN MMDH) +8% -1,7% +0,3% PRODUIT NET BANCAIRE (EN MMDH) FRAIS DE GESTION CONSOLIDÉS (EN MMDH) RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION (EN MDH) Le Groupe BMCI a réalisé un Produit Net Bancaire Consolidé de À fin septembre 2022, les Frais de Gestion Consolidés Le Résultat Brut d'Exploitation Consolidé s'établit à 2,26 milliards de dirhams à fin septembre 2022 en hausse de s'élèvent à 1,59 milliard de dirhams. 679 millions de dirhams à fin septembre 2022, soit une 1% par rapport à fin septembre 2021, essentiellement du fait Par ailleurs, le Coefficient d'Exploitation Consolidé s'affiche baisse de 4,6% par rapport à fin septembre 2021. de la hausse de la marge sur commissions et du résultat des à 70% à fin septembre 2022 suite aux dépenses consenties Au niveau des comptes sociaux, le Résultat Brut d'Exploitation opérations de marché respectivement de +6,9% et +4,8% avec par la banque notamment sur le plan informatique. est en baisse de 43,2% par rapport à fin septembre 2021. une baisse de -0,6% au niveau de la marge d'intérêts. L'opération de création et de cession de l'OPCI "CLEO PIERRE Au niveau des comptes sociaux, le Produit Net Bancaire s'élève SPIRFA" a eu un impact exceptionnel sur l'exercice précèdent à 2,2 milliards de dirhams, en hausse de 1,3% par rapport à (2021). fin septembre 2021 2,24 2,26 1,53 1,59 712 679 729 745 30/09/2021 30/09/2022 561 537 30/09/2021 30/09/2022 208 30/09/2021 30/09/2022 168 T3 2021 T3 2021 T3 2022 T3 2022 T32022 T3 2021 (EN MDH) (EN MMDH) (EN MDH) (EN MMDH) (EN MDH) (EN MDH) +2,1% +1% -4,3% +3,6% +23,8% -4,6% COÛT DU RISQUE CONSOLIDÉ (EN MDH) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (EN MDH) RÉSULTAT NET (EN MDH) Le Coût du Risque Consolidé a enregistré une baisse de 4,7% à fin septembre 2022 par rapport à fin septembre 2021. Le taux de couverture des créances par les provisions des comptes sociaux s'établit à 82,5%. Le Groupe BMCI affiche un Résultat Avant Impôts Consolidé de 268 millions de dirhams à fin septembre 2022, soit une baisse de 21,4% par rapport à fin septembre 2021. Pour les comptes sociaux, le Résultat Avant Impôts enregistre une baisse de 67,1% par rapport fin septembre 2021. L'opération de création et de cession de l'OPCI "CLEO PIERRE SPIRFA" a eu un impact exceptionnel sur l'exercice précèdent (2021). Le Résultat Net Consolidé s'est établi à 100 millions de dirhams à fin septembre 2022, soit une baisse de 46,7% par rapport à fin septembre 2021. Au niveau des comptes sociaux, le Résultat Net s'établit à 169 millions de dirhams, soit une baisse de 72,7% par rapport à septembre 2021. L'opération de création et de cession de l'OPCI "CLEO PIERRE SPIRFA" a eu un impact exceptionnel sur l'exercice précèdent (2021). 432 412 341 268 30/09/2021 30/09/2021 207 30/09/2022 115 30/09/2022 30/09/2021 188 100 30/09/2022 T3 2021 92 T3 2022 T3 2021 T3 2022 -57 37 T3 2022 -37 T3 2021 (EN MDH) (EN MDH) (EN MDH) (EN MDH) (EN MDH) (EN MDH) -55,4% -4,7% -410,7% -21,4% -164% -46,7% L'agence internationale de rating Fitch a confirmé au mois de septembre 2022 les ratings de la BMCI, traduisant sa solidité financière. Pour rappel, ces notations sont parmi les meilleures obtenues à l'échelle nationale : Note à long terme : AAA (mar)  Perspective d'évolution de la note à long terme : Stable  Note à court terme : F1+ (mar)  Note de soutien extérieur : 3 Contact communication financière : E-mail : bmci.commfi@bnpparibas.com • Tél. : +212 5 22 49 44 30 Pour consulter les résultats financiers de la BMCI : https://www.bmci.ma/nous-connaitre/le-groupe-bmci/communication-financiere/ ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS IFRS* au 30 septembre 2022 BILAN ACTIF IFRS En milliers de DH 30/09/2022 31/12/2021 Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 1 247 864 1 582 393 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 1 928 256 1 400 473 Actifs financiers détenus à des fins de transactions 1 570 708 1 094 044 Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 357 549 306 429 Instruments dérivés de couverture Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 3 253 507 3 896 112 Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables 3 253 507 3 896 112 Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables Titres au coût amorti 4 979 710 4 002 675 Prêts et créances sur les Établissements de crédit et assimilés, au coût amorti 1 214 240 1 534 478 Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 55 688 707 51 574 143 Écart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux Placements des activités d'assurance Actifs d'impôt exigible 37 552 201 756 Actifs d'impôt différé 348 480 357 383 Comptes de régularisation et autres actifs 1 669 874 1 135 560 Actifs non courants destinés à être cédés Participations dans des entreprises mises en équivalence 15 477 12 132 Immeubles de placement 26 260 27 569 Immobilisations corporelles 1 201 480 1 266 200 Immobilisations incorporelles 517 853 532 157 Écarts d'acquisition 87 720 87 720 TOTAL ACTIF IFRS 72 216 981 67 610 751 BILAN PASSIF IFRS En milliers de DH 30/09/2022 31/12/2021 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 1 1 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 21 845 11 790 Passifs financiers détenus à des fins de transaction 21 845 11 790 Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option Instruments dérivés de couverture Dettes envers les Établissements de crédit et assimilés 9 738 589 5 152 651 Dettes envers la clientèle 41 698 452 42 425 175 Titres de créance émis 6 514 418 5 971 770 Écart de réévaluation passif des portefeuilles couverts en taux Passifs d'impôt courant 76 584 31 083 Passifs d'impôt différé 177 542 217 601 Comptes de régularisation et autres passifs 3 706 494 3 529 424 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés Provisions techniques des contrats d'assurance Provisions pour risques et charges 784 567 754 897 Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie Dettes subordonnées 2 294 085 2 261 804 Capital et réserves liées 6 541 881 6 541 881 Réserves consolidées 551 731 487 487 Part du groupe 509 903 444 942 Part des minoritaires 41 829 42 545 Gains ou pertes latents ou différés, part du groupe 10 352 58 388 Résultat net de l'exercice 100 438 166 798 Part du groupe 121 012 194 109 Part des minoritaires -20 574 -27 311 TOTAL PASSIF IFRS 72 216 981 67 610 751 CAPITAUX PROPRES 7 204 403 7 254 555 Part du groupe 7 183 148 7 239 321 Part des intérêts minoritaires 21 255 15 234 COMPTE DE RÉSULTAT IFRS AU 30/09/2022 En milliers de DH 30/09/2022 30/09/2021 Intérêts et produits assimilés 2 253 321 2 218 189 Intérêts et charges assimilés 530 611 484 583 MARGE D'INTÉRÊT 1 722 710 1 733 606 Commissions perçues 405 742 391 115 Commissions servies 49 179 57 537 MARGE SUR COMMISSIONS 356 563 333 578 Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 248 656 231 474 Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction 246 641 257 388 Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat 2 015 -25 914 Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres -3 521 2 529 Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables -3 521 2 529 Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables (dividendes) Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers au coût amorti en actifs financiers à la juste valeur par résultat Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres en actifs financiers à la juste valeur par résultat Produits nets des activités d'assurance Produits des autres activités 34 412 73 078 Charges des autres activités 94 151 130 963 PRODUIT NET BANCAIRE 2 264 670 2 243 303 Charges générales d'exploitation 1 404 615 1 350 967 Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 180 720 179 894 RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 679 335 712 441 COÛT DU RISQUE 411 732 432 111 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 267 603 280 330 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 5 260 5 452 Gains ou pertes nets sur autres actifs -4 906 55 053 Variations de valeurs des écarts d'acquisition RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 267 957 340 835 Impôts sur les bénéfices 167 519 152 359 RÉSULTAT NET 100 438 188 476 Résultat hors groupe -20 574 -20 852 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 121 012 209 329 Résultat par action (en dirham) 9 16 Résultat dilué par action (en dirham) (*) Comptes non audités COMPTES SOCIAUX* au 30 septembre 2022 BILAN ACTIF En milliers de DH BILAN PASSIF En milliers de DH 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 VALEURS EN CAISSE, BANQUES CENTRALES, TRÉSOR PUBLIC, SERVICE DES CHÈQUES POSTAUX 1 247 842 1 582 377 BANQUES CENTRALES, TRÉSOR PUBLIC, SERVICE DES CHÈQUES POSTAUX - - Créances sur les Établissements de crédit et assimilés 4 770 245 4 887 862 DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS 8 010 275 3 367 473 À vue 504 060 540 945 À vue 1 797 111 2 625 832 À terme 4 266 185 4 346 917 À terme 6 213 164 741 641 CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE 45 617 319 41 347 586 DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE 40 752 148 41 617 145 Crédits et financements participatifs de trésorerie et à la consommation 19 724 927 14 959 976 Comptes à vue créditeurs 30 416 052 31 238 590 Crédits et financements participatifs à l'équipement 6 919 836 7 033 723 Comptes d'épargne 6 363 630 6 814 617 Crédits immobiliers 16 266 850 15 974 156 Autres crédits et financements participatifs 2 705 706 3 379 731 Dépôts à terme 2 711 417 1 822 217 CRÉANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE 2 763 349 3 068 074 Autres comptes créditeurs 1 261 049 1 741 721 TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT 4 986 694 5 191 222 DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE SUR PRODUITS PARTICIPATIFS Bons du Trésor et valeurs assimilées 4 700 797 4 845 006 TITRES DE CRÉANCE ÉMIS 7 566 759 6 991 332 Autres titres de créance 241 769 302 938 Titres de créance négociables émis 7 566 759 6 991 332 Certificats de Sukuks 42 654 41 803 Emprunts obligataires émis Titres de propriété 1 475 1 475 Autres titres de créance émis AUTRES ACTIFS 1 592 381 1 146 460 AUTRES PASSIFS 2 659 102 2 461 800 TITRES D'INVESTISSEMENT 5 797 986 4 714 490 Bons du Trésor et valeurs assimilées 4 997 025 3 998 888 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 766 007 731 902 Autres titres de créance 800 961 715 602 PROVISIONS RÉGLEMENTÉES Certificats de Sukuks SUBVENTIONS, FONDS PUBLICS AFFECTÉS ET FONDS SPÉCIAUX DE GARANTIE TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILÉS 462 933 466 736 DETTES SUBORDONNÉES 2 294 085 2 261 804 Participation dans les entreprises liées 237 125 227 472 DÉPÔTS D'INVESTISSEMENT REÇUS Autres titres de créance 225 808 239 264 Titres de Moudaraba et Moucharaka ÉCARTS DE RÉÉVALUATION RÉSERVES ET PRIMES LIÉES AU CAPITAL 5 184 453 5 184 453 CRÉANCES SUBORDONNÉES CAPITAL 1 327 929 1 327 929 DÉPÔTS D'INVESTISSEMENT PLACÉS IMMOBILISATIONS DONNÉES EN CRÉDIT-BAIL ET EN LOCATION 884 313 969 154 ACTIONNAIRES. CAPITAL NON VERSÉ (-) REPORT À NOUVEAU (+/-) 773 086 384 618 IMMOBILISATIONS DONNÉES EN IJARA RÉSULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (+/-) - - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 568 536 599 245 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 811 447 876 509 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (+/-) 169 201 521 260 TOTAL DE L'ACTIF 69 503 046 64 849 716 TOTAL DU PASSIF 69 503 046 64 849 716 HORS BILAN En milliers de DH 30/09/2022 31/12/2021 ENGAGEMENTS DONNÉS 19 090 613 19 369 750 Engagements de financement donnés en faveur d'Établissements de crédit et assimilés 50 000 50 000 Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 7 928 971 7 842 340 Engagements de garantie d'ordre d'Établissements de crédit et assimilés 5 080 463 5 236 054 Engagements de garantie d'ordre de la clientèle 6 031 180 6 241 356 Titres achetés à réméré Autres titres à livrer - - ENGAGEMENTS REÇUS 5 477 453 4 304 508 Engagements de financement reçus d'Établissements de crédit et assimilés 15 832 Engagements de garantie reçus d'Établissements de crédit et assimilés 3 763 011 2 795 461 Engagements de garantie reçus de l'État et d'organismes de garantie divers 1 653 566 1 496 297 Titres vendus à réméré - - Autres titres à recevoir 45 043 12 749 Titres de Moucharaka et Moudaraba à recevoir COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES En milliers de DH 30/09/2022 30/09/2021 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 3 212 071 2 980 958 Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec les Établissements de crédit 128 399 114 809 Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 1 634 088 1 615 844 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 170 845 180 182 Produits sur titres de propriété et certificats de Sukuks 101 273 96 032 Produits sur titres de Moudaraba et Moucharaka Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 338 243 332 359 Produits sur immobilisations données en Ijara Commissions sur prestations de service 351 298 334 742 Autres produits bancaires 487 926 306 990 Transfert de charges sur dépôts d'investissement reçus CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE -1 047 098 -843 765 Intérêts et charges sur opérations avec les Établissements de crédit et assimilés -36 081 -23 397 Intérêts et charges sur opérations avec la clientèle -125 775 -148 876 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis -165 551 -155 887 Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location -334 659 -347 281 Charges sur immobilisations données en Ijara Autres charges bancaires -385 031 -168 324 Transfert de produits sur dépôts d'investissement reçus PRODUIT NET BANCAIRE 2 164 973 2 137 193 Produits d'exploitation non bancaire 439 466 657 Charges d'exploitation non bancaire -19 311 -80 711 CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION -1 511 935 -1 460 343 Charges de personnel -642 483 -666 013 Impôts et taxes -30 909 -35 535 Charges externes -669 860 -604 168 Autres charges générales d'exploitation -40 564 -31 792 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles -128 119 -122 834 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES -751 739 -569 044 Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance -419 586 -386 002 Pertes sur créances irrécouvrables -148 840 -42 244 Autres dotations aux provisions -183 313 -140 798 REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPÉRATIONS SUR CRÉANCES AMORTIES 451 359 363 379 Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 337 999 287 355 Récupérations sur créances amorties 7 732 7 037 Autres reprises de provisions 105 628 68 987 RÉSULTAT COURANT 333 787 857 132 Produits non courants 1 154 50 561 Charges non courantes -66 642 -93 376 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 268 299 814 317 Impôts sur les résultats -99 098 -195 299 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 169 201 619 018 TOTAL PRODUITS 3 665 024 3 861 556 TOTAL CHARGES -3 495 822 -3 242 538 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 169 201 619 018 (*) Comptes non audités Attachments Original Link

