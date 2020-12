Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie : LA BMCI ANNONCE LA CONSTITUTION D'UN O

25/12/2020

La BMCI lance son OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier) suite à l'agrément par l'AMMC du projet de règlement de gestion de la SPI - RFA « CLEO PIERRE », en date du jeudi 24 décembre 2020 et sous la référence n° AG/SPI/005/2020.

La structuration et la gestion de cet OPCI ont été confiées à REIM Partners agréée par l'AMMC en qualité de société de gestion d'OPCI.

« La BMCI a obtenu l'agrément de l'AMMC pour le lancement de son OPCI « CLEO PIERRE SPI-RFA » avec pour objectif d'y loger une partie du patrimoine immobilier de la banque. La décision du Groupe BMCI de constituer un OPCI avec une société de gestion indépendante, REIM Partners, contribuera au développement de cette nouvelle classe d'actifs au Maroc. », déclare Idriss BENSMAIL, Membre du Directoire et Directeur Général Adjoint au sein de la BMCI.

A propos de la BMCI

La BMCI (www.bmci.ma) dont l'actionnaire de référence est le Groupe BNP Paribas, exerce une activité de banque universelle, qui s'adresse à tout type de clientèle : Particuliers (y compris les Marocains Résidant à l'Etranger), Professionnels et Entreprises. Pour mieux satisfaire les besoins de ses clients, le Groupe BMCI met à leur disposition, à travers son réseau de 314 agences au Maroc, toute l'expertise et le savoir-faire de ses 9 filiales et entités spécialisées, notamment en matière de Corporate Finance, de Gestion d'Actifs, de Transactions Boursières, de Leasing, etc.… La BMCI occupe également une position de référence dans le domaine du commerce international, grâce notamment au Trade Center BNP Paribas de Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir.

La BMCI a été certifiée ISO 9001 version 2015 pour ses activités documentaires, ses virements internationaux, ses garanties internationales reçues, ainsi que pour l'ensemble des processus de son activité monétique (cartes et GAB). Dans le cadre de son engagement RSE, la BMCI est également la première banque marocaine à recevoir le label de la responsabilité Sociale des RSE, délivré en 2014 et renouvelé en 2018 par le comité d'attribution du Label CGEM et a été classée première banque dans le classement de l'indice Vigeo Eiris Best EM Performers 2017 pour l'ensemble de ses activités économique, sociale, civique et environnementale.

A propos de BNP Paribas :

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 72 pays, avec plus de 200 000 collaborateurs, dont plus de 154 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l'ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d'investissement, d'épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l'Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

A propos de REIM Partners

Fondée en 2013, et agréée par l'AMMC en qualité de société de gestion d'OPCI depuis le 31 août 2020 sous la référence AG/SDG/02/2020, REIM Partners est spécialisée dans l'immobilier locatif, et forte d'une équipe d'une vingtaine d'experts aux compétences transversales bénéficiant d'une double expertise en investissement et en gestion d'actifs immobiliers locatifs.

REIM Partners supervise actuellement le développement et la gestion d'un portefeuille de près de 5 milliards de dirhams composé de 29 actifs répartis à travers 15 villes du Royaume. Ces actifs sont détenus par la société Aradei Capital dont les actionnaires de référence sont LabelVie (LBV), Public Investment Corporation (PIC) pour le compte du fonds de retraite sud-africain Government Employees Pension Fund (GEPF), la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et Sanam Holding.

Communiqué - La BMCI annonce la constitution d'un OPCI