Banque nationale de Belgique est la banque centrale belge. Son activité s'articule autour de 5 pôles : - mise en oeuvre de la politique monétaire européenne : élaboration d'études et de statistiques, gestion des relations avec les établissements de crédit par le biais des instruments monétaires, gestion des réserves de change, etc. ; - gestion des systèmes de paiement et de liquidation : production et mise en circulation de la monnaie fiduciaire, organisation et gestion de systèmes de paiements interbancaires et d'un système de règlement de titres, traitement centralisé des effets de commerce, etc. ; - surveillance du système financier : élaboration de la réglementation, contrôle des systèmes de paiement et de règlement de titres, participation aux travaux sur la stabilité du système monétaire et financier international, gestion d'un fonds de dédommagement des clients d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit en faillite ; - prestations de services auprès de l'Etat : centralisation des recettes et des dépenses courantes de l'Etat, gestion du Fonds des Rentes assurant la liquidité des emprunts d'Etat, etc. ; - diffusion d'informations économiques et financières.

Secteur Banques