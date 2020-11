Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - ICN - Agrégats trimestriels (2020-III)PDF

Institut des comptes nationaux

2020-11-30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Après un recul historique au deuxième trimestre de 2020, l'activité économique a enregistré une hausse de 11,4 % au troisième trimestre. En termes annuels, la croissance reste cependant négative, de l'ordre de -4,5 %.

L'emploi intérieur a augmenté de 0,3 % au troisième trimestre de 2020

Croissance économique

Au troisième trimestre de 2020, le produit intérieur brut (PIB) en volume, corrigé des variations saisonnières et des effets de calendrier, a progressé de 11,4 % par rapport au trimestre précédent, dans le contexte de la crise du COVID-19. En dépit de ce redressement considérable en base trimestrielle, la croissance à un an d'écart demeure nettement négative (-4,5 %). Aussi un retour au niveau de l'activité économique d'avant la crise du COVID-19n'est-il pas encore à l'ordre du jour.

Comparativement au trimestre précédent, la valeur ajoutée a augmenté de 11,6 % dans l'industrie, de 18,9 % dans la construction et de 10,4 % dans les services. En termes de contribution à la croissance du PIB, cela représente, respectivement, +1,7 points de pourcentage, +0,9 point de pourcentage et +7,3 points de pourcentage. Les branches d'activité « commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles », « transports et entreposage » et « hébergement et restauration » du secteur des services ont apporté la principale contribution positive à la croissance (+3,5 points de pourcentage).

Demande intérieure

Toutes les composantes de la demande intérieure ont fortement rebondi, après la diminution sans précédent enregistrée au trimestre précédent. Les ménages ont accru leurs dépenses de consommation de 16,4 %. Tant la consommation durable (+39,0 %) que non durable (+14,2 %) s'est renforcée, tout comme les dépenses de tourisme. Les investissements en logements des ménages se sont aussi inscrits nettement en hausse (+15,8 %). De leur côté, les dépenses publiques ont, elles aussi, fortement augmenté. Les administrations publiques ont amplifié leurs dépenses de consommation de 8,3 % et leurs investissements de 20,7 %. En outre, les investissements des entreprises ont largement progressé (+7,3 %) ; il s'agit toutefois de la composante de la demande qui demeure le plus en retrait par rapport à la situation d'avant la crise sanitaire.

Commerce extérieur

Les flux d'importations et d'exportations de la Belgique se sont, eux aussi, significativement redressés après la contraction du trimestre précédent. Les importations (+14,3 %) ayant grimpé davantage que les exportations (+13,3 %), les exportations nettes de biens et de services ont influencé négativement l'évolution du PIB (-0,6 point de pourcentage).