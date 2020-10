Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - Statistique du commerce extérieur (2020-07)PDF

Institut des comptes nationaux

Août 2020 : poursuite de la reprise du commerce extérieur

Ce communiqué de presse décrit l'évolution du commerce de biens (exprimé en valeur) depuis et vers la Belgique. Les statistiques portent sur le total du commerce de biens (concept communautaire), dans lequel le commerce de biens des non-résidents transitant par la Belgique n'est pas déduit comme dans le concept national. Les données sont disponibles sur NBB.Stat et de plus amples détails par catégorie de produits sont fournis sur NBB.be.

Depuis mars 2020, en raison de la crise du COVID-19, les chiffres de croissance se sont révélés négatifs par rapport aux mois correspondants de 2019, les points les plus bas ayant été atteints en avril et en mai. Selon l'estimation provisoire, le repli des exportations et des importations, qui était encore relativement marqué en juillet, ne s'est pas poursuivi en août 2020. Exprimée en glissement annuel, la baisse a même été légèrement inférieure aux pourcentages plus modestes observés pour la première fois en juin.

2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 Exportations 1,1 2,7 - 5,7 - 27,6 - 26,9 - 8,7 - 15,8 - 4,9 Importations 0,5 1,3 - 7,9 - 28,0 - 28,2 - 11,3 - 16,4 - 9,5

En août, nous avons observé des signes manifestes d'une reprise prudente. La tendance baissière de la moyenne trimestrielle de la valeur du commerce extérieur belge s'est, elle aussi, progressivement inversée. La moyenne trimestrielle des exportations de biens a reculé de 10 % pour les mois de juin à août 2020 par rapport à la période correspondante de 2019, alors que ce repli était toujours de 17,3 % en juillet. Du côté des importations, la baisse se chiffrait à 12,2 % en août, contre encore 18,8 % en juillet.

Graphique 1 - Évolution des importations et exportations de biens en valeur1

40 30 20 10 0 -10 -10,0 -20 -12,2 -30 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Importations Exportations

Source : ICN.

1 Pourcentage de variation de la moyenne trimestrielle par rapport à la période correspondante de l'année précédente