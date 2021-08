Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - Statistique du commerce extérieur (2021-05)PDF

Par pays (voir tableau 1), ce sont les échanges avec les pays européens, et plus particulièrement avec l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, qui restent les principaux moteurs de la croissance au cours des mois d'avril à juin 2021

Par produit (voir tableau 2), les exportations de produits chimiques et pharmaceutiques, et les importations de produits minéraux sont les principaux contributeurs à la croissance, à hauteur respectivement de 8,9 et 8,5 %. Les plus fortes progressions sont enregistrées d'une part dans les produits minéraux (+101,8 % pour les importations et +90,1 % pour les exportations), en raison d'un retour des prix du pétrole à leur niveau d'avant la pandémie. D'autre part, elles concernent les échanges de pierres et métaux et pierres précieux, qui bondissent de 135,1 % à l'importation, principalement en provenance d'Inde et de Russie, et de 125,2 % à l'exportation, essentiellement vers l'Inde, les Emirats Arabes Unis et l'Allemagne.

TABLEAU 1 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE BIENS (EN VALEUR), JUIN 2021: RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Croissance1 Poids² Contribution à la croissance³ Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations Monde 34,4 38,2 100,0 100,0 34,4 38,2 Europe 36,0 38,6 71,0 76,7 25,3 29,5 UE4 36,2 39,4 61,1 66,2 21,8 25,9 Allemagne 55,3 43,5 14,8 19,3 7,1 8,1 France 33,2 35,7 9,4 13,6 3,2 5,0 Pays-Bas 50,7 37,2 18,3 11,6 8,3 4,3 Royaume-Uni4 15,9 32,2 3,3 5,7 0,6 1,9 Afrique 63,4 50,9 2,7 2,8 1,4 1,3 Amérique 26,9 12,1 10,3 8,9 2,9 1,3 USA 19,8 11,3 6,6 6,0 1,5 0,8 Asie 27,9 61,9 15,6 10,6 4,6 5,6 Chine 25,6 -8,6 5,4 1,8 1,5 -0,2 Inde 109,9 285,3 1,5 1,4 1,0 1,5 Japon 27,1 217,2 2,5 2,2 0,7 2,1 Australie et Océanie 24,1 46,2 0,4 0,6 0,1 0,3 TABLEAU 2 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE BIENS (EN VALEUR), JUIN 2021: RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DE PRODUITS5 Croissance1 Poids² Contribution à la croissance³ Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations Total 34,4 38,2 100 100 34,4 38,2 Produits chimiques 16,2 27,5 24,3 29,9 4,6 8,9 Matériel de transport 45,0 51,3 10,7 10,3 4,4 4,8 Machines et matériel électrique 32,0 28,0 13,5 10,0 4,4 3,0 Produits minéraux 101,8 90,1 12,5 8,0 8,5 5,3 Métaux communs 51,6 53,3 7,6 7,7 3,5 3,7 Plastique et caoutchouc 36,3 49,4 5,9 8,6 2,1 3,9 Alimentation et boisson 10,4 19,6 4,0 5,6 0,5 1,3 Métaux précieux 135,1 125,2 4,4 4,3 3,4 3,3 Textile -5,1 33,6 2,5 2,8 -0,2 1,0

Source : ICN.