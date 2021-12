Banque nationale de Belgique : Communiqué de presse - Statistique du commerce extérieur (2021-09)PDF

Depuis quelques mois déjà, les exportations vers la Chine vont à contre-courant de la tendance générale, affichant même souvent des taux de croissance négatifs. Cela s'explique notamment par le niveau élevé des exportations

de produits pharmaceutiques vers la Chine au second semestre de 2020. Durant cette période, les exportations vers la Chine ont principalement consisté en produits pharmaceutiques qui avaient alors été repris sur la liste nationale des médicaments remboursables, ce qui permettait de vendre ces médicaments aux patients chinois. Un an plus tard, cet effet temporaire s'est estompé et ne contribue dès lors plus à la croissance. Les diamants et les métaux sont d'autres groupes de produits dont les exportations vers la Chine ont diminué durant les mois d'août à octobre 2021.

Par produit (voir tableau 2), les échanges internationaux de produits chimiques et pharmaceutiques - stimulés par les ventes de vaccins Covid - et de produits minéraux plus chers ont été les principaux contributeurs à la croissance au cours des trois derniers mois. La forte augmentation de la valeur des échanges de métaux ainsi que de matières plastiques et de caoutchouc est également due à la hausse des prix des matières premières. En revanche, le commerce international de matériel de transport est toujours freiné par la pénurie de certains composants.

TABLEAU 1 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE BIENS (EN VALEUR), SEPTEMBRE 2021: RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Croissance1 Poids² Contribution à la croissance³ Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations Monde 30,9 28,5 100,0 100,0 30,9 28,5 Europe 29,7 25,3 71,1 75,7 21,3 19,6 UE4 27,2 30,3 59,9 65,6 16,8 19,6 Allemagne 21,9 40,6 13,5 18,9 3,2 7,0 France 14,4 26,5 8,8 13,9 1,5 3,8 Pays-Bas 53,3 39,4 19,5 12,5 8,9 4,5 Royaume-Uni4 19,5 -13,7 3,9 5,6 0,8 -1,1 Afrique 5,4 44,3 2,3 3,5 0,2 1,4 Amérique 29,7 30,6 9,7 9,2 2,9 2,8 USA 31,9 24,2 6,7 6,3 2,1 1,6 Asie 42,6 42,4 16,6 10,2 6,5 3,9 Chine 45,6 -4,4 6,3 1,7 2,6 -0,1 Inde 92,3 2,9 1,6 1,1 1,0 0,0 Japon -10,6 223,8 1,9 2,2 -0,3 1,9 Australie et Océanie 10,3 92,2 0,2 0,8 0,0 0,5 TABLEAU 2 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE BIENS (EN VALEUR), SEPTEMBRE 2021: RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DE PRODUITS5 Croissance1 Poids² Contribution à la croissance³ Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations Total 30,9 28,5 100 100 30,9 28,5 Produits chimiques 40,5 53,9 24,6 31,4 9,3 14,1 Matériel de transport -17,3 -21,0 8,5 8,0 -2,3 -2,7 Machines et matériel électrique 9,8 11,7 11,9 9,2 1,4 1,2 Produits minéraux 146,9 145,2 16,5 11,4 12,9 8,7 Métaux communs 60,0 39,4 7,9 7,8 3,9 2,8 Plastique et caoutchouc 38,4 38,0 5,7 8,1 2,1 2,9 Alimentation et boisson 8,9 6,9 3,8 5,3 0,4 0,4 Métaux précieux 21,3 7,6 3,7 3,3 0,9 0,3 Textile 0,2 -6,3 2,8 2,9 0,0 -0,3

Source: ICN.