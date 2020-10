Banque nationale de Belgique : La Banque nationale a appris avec regret le décès de son gouverneur honoraire Fons Verplaetse

Fons Verplaetse, 1930-2020

Gouverneur honoraire de la Banque nationale

La Banque nationale a le regret d'annoncer que le gouverneur honoraire Fons Verplaetse est décédé hier soir après une courte maladie et des suites du COVID-19. Monsieur Verplaetse était un économiste renommé. Par le rôle qu'il a joué dans le gouvernement Martens et, plus tard, durant son mandat de gouverneur, il a contribué à la politique de redressement mise en œuvre dans les années 1980 et aux efforts visant à intégrer la Belgique dans l'Union monétaire européenne.

Né en 1930, Monsieur Verplaetse avait étudié les sciences commerciales et consulaires à la KU Leuven. Il était entré au service de la Banque en 1953 et avait rejoint le département des Études, où il s'était rapidement distingué grâce à ses brillantes qualités d'économiste. Mais il nourrissait également un intérêt pour la gestion du personnel de la Banque. Il avait ainsi contribué à l'amélioration des relations de travail grâce à son implication dans la représentation du personnel. En 1982, il avait été détaché au cabinet du Premier ministre Wilfried Martens, au sein duquel il avait été l'un des architectes de la politique de redressement mise en œuvre par le gouvernement Martens V. En 1983, il était devenu chef de cabinet du Premier ministre, avant d'être nommé vice-gouverneur de la Banque en 1988. En 1989, il avait succédé à Jean Godeaux au poste de gouverneur. C'est durant son mandat que la réforme du marché monétaire et la nouvelle politique de taux d'intérêt de la Banque ont été instaurées. Monsieur Verplaetse a ainsi été à l'origine de la liaison du franc belge au mark allemand, qui affichait alors un cours solide. À cette époque, la priorité était la participation de notre pays à l'Union monétaire européenne. Le niveau élevé de l'endettement de la Belgique nécessitait, à cet effet, une politique de relance vigoureuse de la part du gouvernement. En sa qualité de gouverneur, il avait donné l'impulsion dans ce cadre et s'était souvent assis à la table des négociations pour la préparation du plan social mis en œuvre en 1993 par le gouvernement Dehaene. De 1993 jusqu'à la fin de son mandat en 1999, il avait également veillé à ce que notre pays soit bien préparé à l'adhésion à l'Union monétaire européenne. À l'issue de son mandat de gouverneur et après une carrière de 46 ans à la Banque, il avait reçu le titre de gouverneur honoraire et était demeuré très actif, notamment comme conseiller du la Banque nationale du Congo. Jusqu'au dernier jour, il avait continué de suivre avec beaucoup d'attention les évolutions économiques de notre pays et la politique monétaire. Quelques années avant son décès, il venait encore régulièrement à la Banque pour y consulter des publications.

« Nous sommes reconnaissants au gouverneur honoraire Fons Verplaetse pour le rôle important qu'il a joué au sein de notre institution et dans l'histoire économique et monétaire de notre pays », déclare le gouverneur actuel Pierre Wunsch. « Durant la période très difficile des années 1980 et 1990, il a contribué à façonner la reprise économique et la trajectoire qui allait nous mener à l'Union monétaire et plus tard à l'Eurosystème. En interne, il a préparé la Banque d'une main ferme au bouleversement majeur qu'a constitué la préparation à l'UEM ».

Le gouverneur, le Comité de direction et les membres du personnel de la Banque nationale présentent leurs condoléances à la famille de Monsieur Verplaetse.