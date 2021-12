Banque nationale de Belgique : La Banque nationale publie une nouvelle analyse de la transformation numérique dans le secteur bancaire belge

La Banque nationale de Belgique avait, il y a trois ans, déjà conduit une enquête auprès du

secteur bancaire belge afin d'identifier les tendances et évolutions liées aux technologies

innovantes et à l'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs et compétiteurs dans le secteur

bancaire belge. Le rapport résumant les résultats de cette analyse et identifiant de bonnes

pratiques avait été publié le 22 novembre 2018.

En 2020, la BNB a renouvelé cette enquête et poursuivi le dialogue avec les banques

belges concernant les évolutions, opportunités, risques et menaces potentiels de la

numérisation et de la fintech. L'enquête a tout particulièrement porté sur leur état de

préparation stratégique, d'organisation et d'avancement, sur la maturité des technologies

adoptées ou en cours d'adoption, ainsi que sur la mise en oeuvre des bonnes pratiques.

Les résultats de cette analyse actualisée ont été présentés au secteur au cours de l'année

2021 et fournissent une vue générale de ces tendances en plus de relever les types

d'initiatives illustrant cette transformation et l'état d'avancement du secteur bancaire belge.

La BNB conclut par des observations et des recommandations, mettant en évidence les

points d'attention relatifs tant à l'organisation qu'au fonctionnement des établissements,

soulignant en outre l'importance de conserver un dialogue actif.

De façon générale, la BNB observe que la plupart des banques belges dispose à présent

d'une vraie stratégie numérique; le degré d'avancement de leur mise en oeuvre divergeant

toutefois significativement entre les différentes banques. Certaines, moins avancées, sont

invitées à prendre des mesures pour assurer leur viabilité à long terme.

Une des conséquences de la numérisation est une dépendance toujours croissante à

l'égard des systèmes informatiques, y compris ceux de tiers mais également l'exposition

spécifique des banques, qui sont des cibles privilégiées des acteurs malveillants. Il est ainsi

primordial pour les banques de continuer à déployer une approche proactive et approfondie

qui assure leur résilience opérationnelle et réponde aux cyber risques liés à la numérisation,

afin de protéger leurs systèmes, leurs données et leurs clients.