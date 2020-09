Banque nationale de Belgique : La reprise du chiffre d'affaires des entreprises marque un coup d'arrêt en septembre

Néanmoins, la diminution du nombre d'entreprises évoquant des problèmes de liquidité ne signifie pas nécessairement que la situation des entreprises se redresse durablement. A cet égard, la perception du risque de faillite est toujours étudiée. Cette semaine, 4 % des répondants ont indiqué que la faillite de leur entreprise était soit probable, soit très probable. Il s'agit d'une réduction sensible par rapport à l'enquête précédente, mais il convient de tenir compte de l'évolution de la composition de notre échantillon. Dans l'enquête de cette semaine, l'échantillon comprend moins d'indépendants et moins d'entreprises localisées en Wallonie ou à Bruxelles (en raison, entre autres, de l'absence de l'UCM parmi les fédération participantes). Ces deux catégories affichaient jusqu'à présent une perception du risque de faillite bien plus élevée, et il convient donc d'interpréter les résultats avec une certaine prudence, d'autant plus que le biais de survie peut également exercer une influence. Par ailleurs, 4 % des entreprises interrogées prévoient de faire l'objet d'une procédure de faillite dans les six mois. Les deux secteurs qui rapportent un risque de faillite plus élevé sont, en toute logique, aussi ceux qui sont caractérisés par une baisse du chiffre d'affaires plus élevée. En particulier, 16 et 14 % des entreprises interrogées respectivement dans l'horeca et dans le secteur des arts, spectacles et services récréatifs s'attendent à une faillite dans moins de six mois.

Ces résultats ne tiennent toutefois pas compte des entreprises qui ont déjà fait faillite depuis le début de la crise du coronavirus. Les entreprises de l'horeca et du secteur des arts, spectacles et services récréatifs interrogées estiment que près de 30 % des entreprises actives dans leur propre secteur d'activité ont soit déjà déposé le bilan, soit sont actuellement engagées dans une procédure de mise en faillite à cause de la crise du coronavirus (contre 8 % dans l'échantillon total). Ceci suggère donc que le biais de survie pourrait édulcorer certains résultats issus de l'enquête, en particulier pour les secteurs les plus affectés.

La crise du coronavirus impacte lourdement les perspectives d'investissements en 2021

Le degré d'inquiétude quant à l'activité commerciale de l'entreprise, mesuré sur une échelle allant de 1 (peu inquiet) à 10 (fort inquiet), s'est légèrement amélioré cette semaine par rapport à la fin du mois d'août (de 6,7 à 6,3). Il n'empêche que le niveau reste assez élevé et proche de celui qui avait été enregistré lors de l'enquête menée au début du mois de juin. Comme pour le chiffre d'affaires, l'embellie que l'on observait depuis le mois de mai pour le degré d'inquiétude a marqué un temps d'arrêt ces deux derniers mois.

Le manque de prévisibilité est naturellement un facteur influençant largement les décisions d'investissements des entreprises, tandis que l'incertitude, qu'elle soit politique, économique ou encore sanitaire, peut conduire au report de certains investissements privés. S'agissant de l'année en cours, les entreprises interrogées estiment que la crise du coronavirus réduit leurs investissements de 21 % en moyenne.

Un élément inquiétant réside dans les perspectives d'investissements pour 2021, qui restent moroses, ce qui renforce l'idée que la reprise mettra du temps. En effet, les entreprises interrogées s'attendent à ce que les montants investis soient inférieurs de 19 % à ce qu'ils auraient été sans la crise du coronavirus. Ces résultats ne suggèrent qu'une très légère reprise des investissements en 2021.

Les entreprises restent pessimistes à propos de l'emploi

L'impact de la crise du coronavirus sur l'emploi reste considéré comme important cette semaine. Les entreprises interrogées estiment ainsi à 84 000 le nombre d'emplois perdus dans le secteur privé entre le début de la crise et la fin de l'année (soit une baisse de 3 %). Il convient toutefois de noter que le système du chômage temporaire a été prolongé jusqu'à la fin de cette année pour certains secteurs, ce qui signifie qu'une partie des pertes d'emplois attendues en raison de la crise pourraient être reportées à l'année prochaine. Selon les résultats de l'enquête, 6 % des employés dans le secteur privé sont répertoriés comme étant au chômage temporaire, et ceci concerne en grande majorité les deux secteurs les plus touchés, soit l'horeca et le secteur des arts, spectacles et services récréatifs.

Par ailleurs, en ce qui concerne le lieu de travail, la part des salariés partiellement en télétravail a fortement augmenté, passant de 15 % à la fin de juin à 26 % aujourd'hui. En revanche, la part des salariés qui ne font que du télétravail est revenue de 16 % à la fin de juin à 9 % maintenant. Le recours intensif actuel au télétravail aura également un impact durable sur le futur mode de travail car, comme dans l'enquête précédente, une entreprise sur trois affirme qu'elle aura davantage recours au télétravail qu'avant la crise.

[1] La participation à l'enquête de certaines fédérations dont les membres opèrent au sein d'un secteur spécifique peut induire une erreur d'échantillonnage. Les entreprises d'un secteur pourraient être fortement représentées dans notre échantillon alors qu'elles le sont plus faiblement dans l'ensemble de l'économie belge. Une stratification de l'échantillon par secteur est dès lors réalisée en fonction du poids dans la valeur ajoutée en Belgique. Il convient de noter que les chiffres peuvent toujours quelque peu s'écarter de ceux de la publication précédente en raison de données reçues a posteriori et de l'affinement continu de l'analyse des données.

[2] Les résultats des secteurs de l'immobilier et de l'agriculture doivent être interprétés avec prudence en raison du faible nombre d'entreprises dans l'échantillon.