Banque nationale de Belgique : Le Système Européen des Banques Centrales (SEBC) renouvelle la déclaration d'engagement à respecter le FX Global Code

Le FX Global Code vise à promouvoir un marché des changes robuste, équitable, liquide, ouvert et suffisamment transparent

Le Système Européen des Banques Centrales réaffirme publiquement son engagement à respecter le Code actualisé.

Le Code a été publié pour la première fois en 2017 et mis à jour mi-2021

Le Système Européen des Banques Centrales (SEBC) se félicite de la mise à jour de juillet 2021 du FX Global Code et de la publication de documents d'orientation connexes. Grâce à ce code de bonne conduite global, les participants au marché des changes visent à promouvoir un marché des changes robuste, équitable, liquide, ouvert et suffisamment transparent que sous-tendent des normes éthiques élevées. L'actualisation du Code par le Global Foreign Exchange Committee lui permettra de rester pertinent et aligné sur l'évolution continue du marché des changes et de continuer à constituer la norme en matière de bonnes pratiques de marché. Le bon fonctionnement des marchés financiers profite à tous les acteurs du marché et joue un rôle important pour les banques centrales dans la transmission harmonieuse de la politique monétaire à l'économie réelle. Au final, le grand public en bénéficie.

Aujourd'hui, tous les membres du SEBC, y compris la Banque Centrale Européenne (BCE), ont simultanément renouvelé leurs déclarations d'engagement envers le Code. Ils témoignent ainsi de leur ferme engagement à adhérer à ses principes lorsqu'ils agissent en tant que participants au marché des changes, à aligner leurs pratiques et processus internes avec les principes mis à jour, et à soutenir et promouvoir l'adhésion au Code. Avec ces déclarations d'engagement, ils soulignent que les principes du Code sont importants pour assurer l'intégrité continue et le fonctionnement efficace du marché des changes. Pour atteindre pleinement l'objectif du Code, les banques centrales de UE encouragent également les acteurs du marché des changes, dans leurs juridictions, à revoir le Code mis à jour et à renouveler leurs déclarations d'engagement.

