Banque nationale de Belgique : Une nouvelle application pour la Centrale des bilans de la Banque nationale

Le 4 avril prochain, la Centrale des Bilans de la Banque nationale de Belgique se dote d'une nouvelle application pour le dépôt des comptes annuels. Avec près de 500 000 dépôts recensés en 2021, l'opération est aussi délicate qu'importante et occasionnera quelques jours d'indisponibilité du service.

Parmi les nouveautés de la nouvelle application, citons entre autres les moyens de paiement mis à la disposition des déposants. En plus des cartes de crédit, les paiements seront possibles par Bancontact ou Maestro et par téléphone portable avec le code QR. De plus, une eBox remplacera désormais les quelques 500 000 courriers de confirmation de dépôt envoyés chaque année.

Depuis sa création en 1978, la Centrale des bilans a su s'adapter et s'est modernisée en passant du papier à l'informatique/l'électronique. Un compte annuel se composait à l'époque de 4 pages en moyenne contre 14 en 2021, soit un total de près de 7 millions de pages collectées l'année dernière.

La Centrale des bilans collecte et diffuse les comptes annuels de presque toutes les personnes morales en Belgique. Outre leur recensement, ces données ont une visée statistique et d'analyse financière et sont soumises à un schéma standard qui permet de simplifier l'aspec administratif du processus. Ces données sont en outre fournies gratuitement par la Centrale des bilans, contrairement à une majorité d'autres pays qui mettent ces données à disposition contre paiement ou en restreignent l'accès. C'est donc une source d'information précieuse mais également utile en termes de transparence financière.

Dans le but de poursuivre cette mission d'accessibilité et de transparence, la Centrale met donc à jour l'application Filing et la désactivera le 1er avril prochain à minuit. La nouvelle application, CBSO Filing, sera quant à elle opérationnelle dès 9h le 4 avril prochain. Les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril seront réservés à la migration des données et à l'installation de nouvelles applications. Il ne sera donc pas possible de déposer des comptes annuels entre ces deux dates mais attention ! L'utilisation de « vieux » fichiers XBRL (ancienne structure, ancien format) ne sera plus compatible avec la nouvelle application et risque d'entraîner des erreurs.

Si vous souhaitez vous familiariser avec ce nouvel environnement, la Banque nationale met à votre disposition une version en ligne de la nouvelle application. Cet environnement test est disponible via le lien suivant : https://consult.uat2.cbso.nbb.be/.