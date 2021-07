Banque nationale de Belgique : La perte de chiffre d'affaires des entreprises belges se réduit, mais nombre d'entre elles font face à des problèmes de recrutement et d'approvisionnement

Les prévisions de chiffre d'affaires pour 2021 se sont encore améliorées, grimpant de 2 points de pourcentage pour s'établir à 6 % en deçà du niveau qui aurait été atteint sans la crise du coronavirus. Sachant que ces résultats se rapportent à l'ensemble de l'année 2021 et que la perte de chiffre d'affaires était encore sensiblement plus marquée au premier semestre, à 10 % en moyenne, on peut déduire que les entreprises s'attendent à une forte progression pour le second semestre. Pour 2022, les anticipations de chiffre d'affaires sont restées stables, à quelque 3,5 % sous le niveau qui aurait été atteint sans la crise du coronavirus, nonobstant une nette embellie au niveau des agences de voyages et de l'horeca. Ces chiffres continuent toutefois de montrer que la crise du coronavirus a durablement endommagé le tissu économique.

Le risque de faillite et les indicateurs de l'emploi ont aussi évolué très favorablement en juin

Les autres indicateurs se sont également renforcés, montrant que l'incidence de la crise du coronavirus s'amenuise. Le risque de faillite s'est ainsi considérablement réduit pour le deuxième mois consécutif. Le pourcentage d'entreprises interrogées qui s'attendent à faire faillite au cours des six prochains mois est revenu de 4,8 % en avril à 4,0 % en mai et à 3,2 % en juin. L'inquiétude concernant les conséquences de la situation actuelle sur les activités commerciales, mesurée sur une échelle allant de 1 (peu inquiet) à 10 (fort inquiet), a elle aussi une nouvelle fois diminué, de 5,6 en mai à 5,3 en juin.

Après avoir campé pendant huit mois à un niveau quasi constant d'environ 45 %, la part des employés travaillant uniquement sur leur lieu de travail s'est sensiblement accrue en juin, pour s'établir à 56 %. Ce niveau correspond à celui atteint l'été dernier, lorsque les mesures restrictives liées à la première vague de l'épidémie avaient été assouplies. Cette hausse est attribuable, d'une part, à un recul du télétravail à temps plein (de 27 % en mai à 22 % en juin) et à temps partiel (de 19 % en mai à 16 % en juin) et, d'autre part, à la baisse significative de la proportion de travailleurs en chômage temporaire (de 5 à 2 %).

En outre, les indicateurs du marché du travail se sont également améliorés en juin. Alors que les répondants s'attendaient en mai à une augmentation nette de l'emploi dans le secteur privé de 22 000 unités, ce chiffre est passé à 46 000 unités en juin. Ces résultats portent toutefois sur des intentions d'embauche qui, faute de candidats adéquats, pourraient ne pas entièrement se concrétiser par des créations d'emplois ; à cet égard, les réponses aux questions relatives aux difficultés de recrutement incitent à une certaine prudence.

Les entreprises signalent d'importantes difficultés de recrutement, principalement en raison du manque de candidats

D'après les résultats de l'enquête de mai, les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement de personnel beaucoup plus importantes que d'habitude. C'est ce que confirme cette enquête, qui a à nouveau sondé les difficultés de recrutement en se concentrant sur les entreprises qui souhaitaient recruter au cours de ces six derniers mois (60 % des entreprises). Moins d'une de ces entreprises sur cinq indique avoir pu recruter du personnel qualifié sans difficultés au cours de ces six derniers mois. Ce pourcentage est plus faible pour la Flandre (15 % des entreprises) que pour la Wallonie (24 %) et Bruxelles (28 %).

Les principaux problèmes entravant le recrutement sont le manque de candidats (pour 55 % des entreprises) et l'absence des compétences requises comme les compétences techniques, l'expérience et les soft skills (pour 45 % de entreprises). D'autres facteurs (comme les circonstances liées au coronavirus ou la non-acceptation des conditions salariales ou des conditions de travail) ont eu une incidence beaucoup plus faible. Il convient toutefois de noter que non seulement le manque de candidats mais également la non-acceptation des conditions salariales ont été nettement plus signalés par les entreprises flamandes que par les personnes interrogées dans les autres régions. Ce constat peut indiquer que les mécanismes nationaux de fixation des salaires se heurtent à des différences régionales.