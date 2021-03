Banque nationale de Belgique : Le chiffre d'affaires des entreprises poursuit son lent redressement mais les perspectives s'assombrissent légèrement

La plus forte amélioration a évidemment été enregistrée au niveau des professions de contact non médicales, dont la plupart ont pu reprendre leurs activités. Leur perte de chiffre d'affaires a été réduite de moitié par rapport à la précédente enquête réalisée au début de février, même si elle atteint encore 40 %. Pour les autres secteurs d'activité, la perte de chiffre d'affaires a beaucoup moins évolué. Une amélioration limitée a été constatée dans certains grands secteurs de l'économie belge, notamment les services de support, la construction, l'information et a communication, le commerce de gros et le commerce de détail alimentaire. En revanche, la perte de chiffre d'affaires a augmenté dans les activités immobilières, l'agriculture et la vente au détail non alimentaire. L'amoindrissement de la perte de chiffre d'affaires enregistré en janvier et en février dans ce dernier secteur n'était donc que temporaire et s'expliquait probablement par la prolongation de la période des soldes. Enfin, la perte de chiffre d'affaires reste très importante pour les agences de voyages (91 %), le transport routier de passagers (81 %), l'horeca (78 %) et le secteur des arts, spectacles et services récréatifs (73 %).

Bien que la faiblesse de la demande reste la raison la plus fréquemment citée pour expliquer la perte de chiffre d'affaires (43 % des répondants), on observe une réduction régulière de la mention de celle-ci depuis le mois d'août, ce qui peut être le signe d'un renforcement de la reprise. En outre, les mesures restrictives continuent de peser sur le chiffre d'affaires, notamment dans certains secteurs d'activité. L'interdiction de certaines activités reste le principal obstacle pour les agences de voyages et les entreprises de l'horeca et des arts, spectacles et services récréatifs. L'application des règles sanitaires et de distanciation sociale entraîne également une perte de chiffre d'affaires pour de nombreux répondants parmi les professions de contact non médicales. Enfin, depuis janvier, on observe une augmentation notable des problèmes d'approvisionnement dans certains sous-secteurs de l'industrie manufacturière (notamment l'industrie des machines et équipements électriques, des produits électroniques, optiques et informatiques, des meubles et du matériel de transport), dans la logistique et dans le commerce de gros.

Comme lors des enquêtes précédentes, les indépendants et les petites entreprises font état d'une incidence beaucoup plus importante de la crise du coronavirus sur le chiffre d'affaires que les grandes entreprises. En moyenne, les indépendants rapportent une baisse de près de 36 % par rapport à la normale, tandis que les grandes entreprises enregistrent une diminution moyenne de 6 %. L'écart s'est néanmoins quelque peu réduit en mars puisque le chiffre d'affaires des professions de contact non médicales s'est sensiblement redressé et que ce secteur est principalement composé de travailleurs indépendants et de très petites entreprises.

Les entreprises sont devenues légèrement plus pessimistes pour 2021 et 2022

Pour l'ensemble de l'année 2021, les entreprises interrogées s'attendent à ce que les ventes soient inférieures de 8 % à ce qu'elles auraient été sans la crise du coronavirus, tandis que, en 2022, la perte atteindrait encore 4 %. Cela représente une légère détérioration d'un point de pourcentage par rapport à l'enquête menée au début de février. La dégradation est nettement plus importante pour les secteurs qui sont encore fortement impactés par les mesures restrictives, et la détérioration est en outre probablement aussi liée au fait que la crise sanitaire dure plus longtemps que cela n'avait été anticipé initialement. La perte de chiffre d'affaires attendue en 2022 est désormais supérieure à 20 % dans le secteur de l'horeca et celui des arts, spectacles et services récréatifs, et même supérieure à 30 % dans les agences de voyages, le transport routier de passagers et l'aviation.

Les perspectives au niveau des investissements se sont légèrement améliorées en mars mais restent néanmoins relativement sombres, l'entreprise moyenne prévoyant que ses investissements seront inférieurs de 18 % à la normale en 2021 en raison de la crise du coronavirus et qu'ils le seront encore de 11 % en 2022.

En ce qui concerne les perspectives au niveau de l'emploi dans le secteur privé, les entreprises interrogées prévoient actuellement une augmentation nette de 14 000 unités, contre 18 000 lors de l'enquête de février. Une réduction de l'emploi d'environ 10 % est attendue dans les secteurs les plus touchés, mais elle sera plus que compensée par une légère hausse dans certains secteurs représentant une part plus importante de l'emploi, notamment les services de soutien, l'industrie, la construction et l'information et la communication. Ceci étant dit, l'impact final sur l'emploi dépendra également de la réussite des politiques liées au marché du travail visant à faciliter les transitions entre les secteurs d'activité. Il convient également de noter que ces chiffres ne concernent que les employés et que l'impact total sur l'emploi dans le secteur privé doit aussi inclure les indépendants qui cesseront leurs activités en raison de la crise du coronavirus.

Les perceptions quant au risque de faillite et aux problèmes de liquidité s'améliorent aussi légèrement

Alors que presque aucune entreprise interrogée n'a déclaré être actuellement en procédure de faillite, 4,5 % des répondants ont indiqué qu'ils s'attendaient à déposer le bilan dans les six prochains mois, ce qui représente une amélioration d'un point de pourcentage par rapport à l'enquête de février. Le risque de faillite a surtout diminué dans le secteur de l'horeca, dans les agences de voyages, dans les professions de contact non médicales et dans le secteur des arts, spectacles et services récréatifs, probablement en raison du calendrier des mesures d'assouplissement annoncé au début de mars. Toutefois, le fait que ces assouplissements soient devenus depuis lors plus incertains et que la situation sanitaire se soit à nouveau détériorée a probablement rendu cette évaluation trop optimiste.

La part des entreprises rencontrant des problèmes de liquidité est restée relativement stable, à 32 % des entreprises interrogées. Les principales raisons à l'origine de ces problèmes de liquidité sont la perte de chiffre d'affaires (16 %) et les retards de paiement des clients (11 %). La part des entreprises ayant besoin d'une injection de capital supplémentaire ou de prêts additionnels dans un délai maximum de trois mois pour faire face à leurs obligations financières actuelles a diminué, revenant de 19 % en février à 16 % en mars.

Le recours au télétravail serait presque trois fois plus élevé après la crise qu'avant celle-ci

En mars, les entreprises interrogées ont indiqué que 32 % de leurs employés travaillaient exclusivement à domicile et 15 % partiellement à domicile. Selon les résultats de l'enquête, le recours au télétravail est resté relativement constant depuis que celui-ci est devenu obligatoire en novembre pour tous les emplois pour lesquels il est techniquement possible. A titre d'illustration, le recours au télétravail est légèrement plus important que lors des enquêtes d'avril. Il convient toutefois de rappeler qu'à l'époque, près d'un tiers des travailleurs étaient sous le régime de chômage temporaire, contre 7 % aujourd'hui.

Les entreprises interrogées s'attendent à ce que le recours au travail à domicile augmente également après la crise du coronavirus : le nombre moyen de jours de travail à domicile par semaine triplerait presque, passant de 0,5 jour avant la crise à 1,4 jour après la crise. Ce dernier chiffre ne représenterait qu'une légère baisse par rapport au chiffre mesuré actuellement de 2,1 jours de travail à domicile par semaine. Le recours au travail à domicile attendu après la crise est nettement plus élevé pour les entreprises de la Région de Bruxelles-Capitale (2,1 jours par semaine) et pour certains secteurs d'activité, notamment l'information et la communication (2,4 jours par semaine), les banques et assurances (2,1 jours par semaine) et les services de support (2,0 jours par semaine). Il est également plus important pour les grandes entreprises et pour les sociétés qui louent des espaces de bureaux au lieu d'en être propriétaires.