Banque nationale de Belgique : Le directeur de la BNB Jean Hilgers rejoint le comité exécutif de l'IAIS

L'Association internationale des contrôleurs d'assurance, mieux connue sous son sigle anglais IAIS, pour International Association of Insurance Supervisors, a été fondée en 1994. Il s'agit d'un regroupement volontaire d'autorités de contrôle et de régulation des assurances issues de plus de 200 juridictions et représentant plus de 97 % des primes d'assurance dans le monde. L'organisation est établie à Bâle, en Suisse. Elle entend promouvoir un contrôle efficace et cohérent du secteur des assurances à l'échelle internationale et contribuer ainsi à la stabilité financière mondiale.

Jean Hilgers est directeur à la Banque nationale de Belgique depuis mars 1999. Ses attributions couvrent entre autres les services Politique prudentielle et inspections des assurances et Stabilité financière, contrôle AML et politique prudentielle des banques. En ces qualités, il est également membre de plusieurs enceintes internationales, au nombre desquelles figurent :

l'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority - Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), dont il préside le groupe de pilotage Risk and Financial Stability ;

le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire auprès de la BRI (Banque des règlements internationaux) ;

le Conseil général de la BCE (Banque centrale européenne) ;

l'ESRB (European Systemic Risk Board - Conseil européen du risque systémique).

Sa nomination en tant que membre du comité exécutif de l'IAIS assoit la position de la Banque nationale au sein de cette organisation. Cela permettra à la Banque de renforcer encore son rôle dans quelques projets phares à l'échelle mondiale, parmi lesquels on épinglera la mise au point d'une norme internationale d'exigence de fonds propres (International Capital Standard - ICS) et l'instauration d'un nouveau cadre international pour l'identification et la gestion des risques systémiques dans le secteur des assurances (Holistic Framework for Systemic Risk).