Banque nationale de Belgique : Steven Vanackere devient le nouveau vice-gouverneur de la Banque nationale

Le vice-gouverneur est de l'autre rôle linguistique que le gouverneur et il le remplace en cas d'empêchement. Par ailleurs, le vice-gouverneur assure des missions de représentation nationales et internationales. La fonction n'était plus pourvue depuis que le précédent vice-gouverneur, Pierre Wunsch, avait accédé au poste de gouverneur en 2019. Steven Vanackere a été nommé vice-gouverneur par la voie d'un arrêté royal publié aujourd'hui au Moniteur belge.

Steven Vanackere est membre du Comité de direction de la Banque nationale depuis le 2 janvier 2019, lorsque le gouverneur honoraire Jan Smets a quitté la Banque nationale. En qualité de directeur, il chapeaute le département Statistique générale, le département Gestion des microdonnées et la cellule Résolution. À ce titre, il est étroitement associé aux importantes activités de collecte et de publication de données de la Banque (comptes nationaux de la Belgique, enquêtes sur la confiance des chefs d'entreprise et des consommateurs, statistiques du commerce extérieur, études sur l'importance économique des ports et des aéroports, etc.). La Centrale des crédits aux particuliers et celle des crédits aux entreprises, ainsi que la Centrale des bilans, relèvent également de sa compétence directoriale. Enfin, la cellule Résolution, qui s'attache à limiter les dommages à la stabilité financière lorsqu'un établissement de crédit connaît des difficultés, dépend également de sa responsabilité. Dans le cadre de ce dernier rôle, il siège aussi au sein du Single Resolution Board (SRB) européen.

Au nom de la Banque, Steven Vanackere est vice-président du Conseil supérieur de l'emploi, de même que membre du Conseil supérieur des finances, du Conseil d'administration de l'Institut des comptes nationaux et du Conseil d'administration de l'Institut interfédéral de statistique.

Steven Vanackere détient une licence en droit, une licence en sciences économiques, un master en philosophie et un master en histoire. Avant d'être nommé directeur de la Banque nationale en 2019, il a notamment officié en tant que vice-Premier ministre (ayant notamment les Finances, les Affaires étrangères et la Fonction publique dans ses attributions), sénateur, parlementaire fédéral et flamand ainsi que ministre flamand.