Un potentiel de réduction des émissions de carbone inexploité : la réallocation des activités

Les industries européennes n'ont pas encore réduit leurs émissions de manière significative ces dernières années, contrairement à celles du secteur de l'électricité. C'est du moins ce qui ressort de l'examen des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre.

Le paquet de mesures « Fit for 55 » de l'Union européenne prévoit des objectifs ambitieux de diminution de ces émissions d'ici à 2030. Toutefois, cet effort devra reposer non seulement sur l'innovation, mais aussi sur le rattrapage technologique et sur le transfert de l'activité économique aux entreprises les plus efficaces en matière d'émissions. Une réaffectation limitée des activités au sein d'un secteur et l'éviction des entreprises les plus émettrices peut entraîner des baisses substantielles des émissions.

Dans l'article « Émissions de carbone et potentiel inexploité de la réallocation des activités », les auteurs montrent que cette source a peu contribué aux réductions des émissions entre 2013 et 2019. De par sa conception, une hausse du prix du carbone affecte la rentabilité des firmes intensives en carbone et devrait donc alimenter une certaine réallocation des activités.

Ce processus ne constituera pas nécessairement une solution la plus optimale pour réduire les émissions, les entreprises les moins rentables n'étant pas toujours les moins efficaces en matière d'émissions. Une combinaison plus large de mesures politiques sera nécessaire pour décarboner les industries manufacturières dans les temps.