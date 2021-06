BPDG: feu vert des actionnaires au changement de nom

Zurich (awp) - L'assemblée générale extraordinaire de la Banque Profil de Gestion a accepté vendredi la modification du nom en ONE swiss bank SA aujourd'hui, comme prévu. Les actionnaires ont aussi élu 3 nouveaux administrateurs, Alessandro Bizzozero, Jean-Claude Favre et Roland Müller-Ineichen pour une période d'un an.

Le Conseil d'administration s'est ensuite réuni pour désigner une nouvelle direction composée du CEO Grégoire Pennone, Alexandre Kuhn, Karel Gaultier, Xavier Clavel, Jean-Jacques Schraemli et Yves Keller. Cette équipe sera chargée de remettre la banque sur le chemin de la profitabilité, a précisé l'institut vendredi soir.

Cité dans le communiqué, le CEO Grégoire Pennone a relevé qu'avec "le Conseil d'administration et notre présidente, Geneviève Berclaz, nous allons en premier nous concentrer sur les synergies entre les deux entités, les économies d'échelles et le respect des exigences de l'autorité de surveillance. Je suis impatient de débuter cette aventure avec cette nouvelle équipe talentueuse, dynamique et complémentaire. Je suis confiant en notre capacité à positionner ONE à terme comme une boutique reconnue pour l'expérience bancaire et les services financiers de qualité qu'elle offre à ses clients ".

rp/