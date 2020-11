Banque Profil de Gestion: perte nette aggravée sur neuf mois

Zurich (awp) - La Banque Profil de Gestion a dégagé une perte nette de 1,62 million de francs suisses à l'issue des neuf premiers mois de l'année, après une perte de 1,02 million un an plus tôt à pareille époque.

L'institut genevois a précisé mardi soir que le total des revenus des commissions et prestations de services ainsi que du négoce a atteint 7,88 millions de francs suisses, contre 9,64 millions sur les neuf premiers mois de 2019. Le recul s'explique principalement par la situation du marché liée à la crise du coronavirus.

Le résultat des opérations d'intérêt a lui baissé à 0,75 million de francs suisses et celui des commissions et prestations de service à 0,68 million. Le résultat des opérations du négoce a baissé à 0,32 million.

Les charges d'exploitation ont pour leur part diminué à 8,9 (10,1) millions de francs suisses.

Le résultat opérationnel est de -1,44 million contre -1,01 million un an plus tôt.

Au 30 septembre, le total du bilan s'inscrivait à 309,1 millions, après 270,1 millions fin 2019.

Le total du bilan est en hausse et s'inscrit à CHF 309,1 millions au 30 septembre 2020 contre 270,1 millions au 31 décembre 2019 et la fortune brute 2,7 milliards contre 2,9 milliards. Les fonds propres atteignaient pour leur part 55,4 millions de francs suisses et le ratio Tier 1 était de 51,6%.

rp