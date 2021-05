Banque Profil de Gestion prévoit des changements au conseil d'administration

Genève (awp) - Des changements vont intervenir au sein du conseil d'administration de Banque Profil de gestion dans le cadre de la fusion avec One Swiss Bank. Fabio Candeli, Mario Aragnetti-Bellardi et Fulvio Pelli se retireront de l'organe de surveillance le 4 juin lors de l'assemblée générale extraordinaire.

En lieu et place, les actionnaires se verront proposer l'élection d'Alessandro Bizzozero, Roland Müller-Ineichen et Jean-Claude Favre comme nouveaux membres de l'organe de surveillance, a indiqué la banque genevoise mardi soir. Ils compléteront le conseil avec la présidente Geneviève Berclaz et Frédéric Binder.

Ces changements sont toutefois conditionnels: la fusion devrait être réalisée le 1er juin, sous réserve du feu vert de l'autorité de surveillance des marchés financiers Finma. Si la transaction ne pouvait pas être effectuée à cette date, les propositions à l'assemblée générale seraient entièrement ou en partie retirées.

