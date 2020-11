Banque Profil de Gestion veut fusionner avec One Swiss Bank

Genève (awp) - Banque Profil de Gestion (BPDG) et son actionnaire de référence Banca Profilo ont signé avec One Swiss Bank (OSB) une lettre d'intention contraignante. Celle-ci porte sur le changement d'actionnaire de référence de PBDG, le rachat par BPDG d'OSB suivi d'une fusion simplifiée de BPDG et OSB, a indiqué la banque genevoise jeudi soir.

L'opération est conditionnée par la négociation et la signature des contrats ainsi qu'au feu vert de l'autorité de surveillance des marchés financiers Finma et, le cas échéant, de toutes autres autorités compétentes.

Si elle se réalise, l'opération impliquera le paiement par BPDG d'un dividende extraordinaire de 8 millions de francs suisses, la cession par Banca Profilo est 60,4% détenus dans BPDG aux actionnaires d'OSB et le rachat par la banque genevoise de 100% du capital d'OSB, suivie de la fusion par absorption d'OSB par BPDG.

Le prix d'acquisition par OSB des actions BPDG détenues par Banca Profilo devrait se monter à 34,98 millions de francs suisses, après le versement du dividende extraordinaire. Le prix des 100% des actions OSB serait de 41,89 millions de francs suisses. Dividende extraordinaire et rachat des actions OSP serait financé par les fonds propres excédentaires de BPDG.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2021.

Parallèlement à cette annonce et dans un communiqué séparé, OSB a annoncé la conclusion d'un accord avec Falcon Private à Zurich pour le transfert de l'intégralité de son portefeuille clients. Cette transaction devrait être finalisée au 1er trimestre 2021, avant la fusion avec BPDG. OSB n'a donné aucun détail financier pour cette opération.

