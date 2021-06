La fusion de Banque Profil de Gestion et One Swiss Bank est finalisée

Zurich (awp) - La fusion entre la Banque Profil de Gestion (BPDG) et One Swiss Bank a été finalisée après le feu vert obtenu auprès du gendarme de la place financière suisse, la Finma. La nouvelle entité devrait s'appeler One Swiss Bank mais cette raison sociale doit encore recevoir l'aval des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 4 juin.

Lors de cette transaction annoncée en début d'année, la banque genevoise a acquis 100% du capital de One Swiss Bank tandis que cette dernière a racheté 8,7 millions de titres, soit 57,61% du capital-actions de BPDG qui étaient détenus par Banca Profilo, l'actionnaire principal jusqu'ici, rappelle mardi un communiqué.

A la clôture de l'opération, les montants nets reçus s'élèvent à 39'554'330 francs suisses pour les actions de One et 31'238'129 pour la participation dans BPDG détenue par Profilo.

"Il s'agit d'une étape importante de notre développement après plusieurs mois de travail intense. Les deux entités réunies vont pouvoir s'appuyer sur des compétences complémentaires, créer des synergies et mettre en oeuvre des économies d'échelle afin de générer une marge profitable durable d'ici 2022", a déclaré Geneviève Berclaz, la nouvelle présidente du conseil d'administration, citée dans le communiqué.

Les actifs sous gestion de la banque fusionnée s'élèvent aujourd'hui à près de 5 milliards répartis autour des 3 lignes métier que sont la gestion de fortune, les services liés aux actifs et la gestion d'actifs. En outre, elle occupera 75 collaborateurs à terme dans ses bureaux de Genève, Lugano, Zurich et Dubaï.

L'organe de surveillance doit en outre encore nommer une nouvelle équipe de direction.

Opposés dès le départ à cette transaction, certains actionnaires minoritaires réunis autour du family office sédunois Symphony - représentant plus de 15% du capital-actions de BPDG- avaient envoyé fin mars un courrier à la Finma. Dans cette missive, ils demandaient au régulateur à ne pas "agréer" l'opération et de faire "toute la lumière" sur l'affaire.

