Banque Profil de Gestion émet un avertissement sur ses résultats

Genève (awp) - Banque Profil de Gestion a annoncé qu'elle devrait enregistrer des résultats inférieurs à ceux qu'elle avait publiés au 30 septembre 2019, selon un communiqué paru jeudi.

L'établissement genevois publiera ses résultats définitifs au début du mois de novembre après approbation du conseil d'administration.

Fin juillet elle avait savoir qu'elle avait creusé sa perte nette sur les six premiers mois de l'année. Elle avait atteint -0,73 million de francs suisses, après prise en compte des produits extraordinaires et des impôts, contre -0,61 million un an plus tôt.

md/rp