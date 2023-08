Banswara Syntex Limited est une entreprise textile à intégration verticale basée en Inde. La société est spécialisée dans la production de fils, de tissus et de vêtements prêts à porter. L'entreprise fabrique différents types de fils, tels que le polyester, la viscose, l'acrylique, la laine, le polyester/viscose (P/V), le P/V/laine, le P/V/lycra, le P/V/lin et le P/V/high twists. La société est également spécialisée dans la production de vêtements sur mesure, tels que des pantalons, des vestes et des gilets. Les produits phares de la société sont les tissus de finition performants, les tissus techniques, les tissus automobiles et les tissus ignifuges. Ses tissus de finition performants comprennent les tissus B SUPER et les tissus B SMART. Elle fabrique des tissus techniques pour un certain nombre de clients, notamment les chemins de fer indiens et l'armée indienne. Elle fabrique également des tissus pour l'aménagement intérieur des sièges et des garnitures de portes des automobiles modernes. Ses tissus ignifuges sont utilisés pour les rideaux, les tissus d'ameublement, les rideaux, les panneaux muraux, les housses de coussins, les draps et les doublures de tentes.

Secteur Textiles et Cuirs