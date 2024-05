Banswara Syntex Limited est une entreprise textile à intégration verticale basée en Inde, spécialisée dans la production de fils, de tissus et de vêtements prêts-à-porter. L'entreprise fabrique et commercialise des fils synthétiques mélangés, des fils de laine et de laine mélangée, des tissus synthétiques et peignés, des tissus de coton et de lin, ainsi que des vêtements prêts à l'emploi. La société produit également des chemises et des tissus techniques. Ses produits phares sont les tissus à finition performante, les tissus techniques, les tissus pour l'automobile et les tissus ignifugés. Le tissu technique est un produit textile fabriqué à des fins non esthétiques, qui est utilisé pour filtrer les vêtements, les meubles, l'hygiène médicale et les matériaux de construction. La société fabrique des tissus pour l'habillage intérieur des sièges automobiles et des garnitures de portes. Elle fabrique des tissus ignifuges permanents inhérents, qui sont utilisés comme rideaux, tapisseries, tentures, panneaux muraux, housses de coussins, draps et comme doublures de tentes.

Secteur Textiles et Cuirs