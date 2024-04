BitMart a approfondi sa collaboration avec Banxa pour lancer un service d'achat en continu de fiat à BMX (le jeton natif de BitMart) pour ses utilisateurs du monde entier. Cette initiative est conçue pour fournir un service d'échange de BMX plus efficace et plus pratique pour les utilisateurs et devrait permettre d'augmenter la liquidité de BMX. En s'appuyant sur les qualifications agréées et enregistrées de Banxa et sur une méthodologie de paiement diversifiée, BitMart a été en mesure d'offrir des services de paiement " localisés " à l'échelle mondiale, permettant aux utilisateurs d'acquérir des crypto-monnaies de manière plus pratique et plus rapide à des coûts moindres.

Depuis l'établissement d'un partenariat avec Banxa en mars 2023, les deux entités ont collaboré avec succès pendant un an. Avec l'intégration de Banxa, BitMart a introduit avec succès des services d'achat de devises fiduciaires pour les crypto-monnaies aux utilisateurs dans plus de 160 pays et régions. Désormais, les utilisateurs de BitMart peuvent acheter directement du BMX et plus de 150 autres crypto-monnaies en utilisant plus de 30 types de monnaies fiduciaires, dont l'USD, l'EUR, la GBP, l'AUD, etc.

Le lancement de ce nouveau service permet aux utilisateurs de BitMart d'échanger plus facilement des devises contre des BMX. Les détenteurs de BMX bénéficient non seulement de réductions sur les frais de transaction sur BitMart, mais participent également à de nombreuses activités de la plateforme BitMart, telles que le Launchpad et le Vote Listing. L'intégration entre BitMart et Banxa englobe les méthodes de paiement traditionnelles comme les cartes de crédit et les virements bancaires, ainsi que les moyens de paiement modernes comme Google Pay, Apple Pay et SEPA, spécifiquement pour les clients européens.

En outre, Banxa offre des dizaines de méthodes de paiement localisées, y compris Interac, POLi, Pix et SEPI, ce qui simplifie encore le processus d'achat et permet aux utilisateurs de s'engager dans l'économie numérique de la manière qu'ils préfèrent, répondant ainsi pleinement aux divers besoins des utilisateurs mondiaux. Avec le lancement du service d'achat de BMX via Banxa, l'écosystème BMX a fait un nouveau pas en avant. Le BMX, en tant que jeton natif de BitMart, augmente progressivement sa liquidité et joue un rôle plus central dans l'infrastructure de l'écosystème, y compris les portefeuilles et les DEX.

À ce jour, plus de 800 000 utilisateurs de la plateforme BitMart détiennent des BMX. Pour célébrer le premier anniversaire de leur collaboration et l'appréciation des utilisateurs, BitMart et Banxa ont lancé conjointement une série d'activités promotionnelles pour l'achat de BMX du 2 avril au 16 avril 2024. Les activités comprennent des frais nuls pour l'achat de BMX via Banxa, une réduction de 25 % sur les frais d'échange au comptant lors de l'utilisation de BMX comme moyen de paiement, des récompenses airdrop supplémentaires pour les achats de BMX, et des opportunités de gagner des revenus en jalonnant des BMX.

Veuillez consulter la page de l'événement pour obtenir des informations plus détaillées sur les activités.