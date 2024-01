BANXA Holdings Inc. (Banxa) est une plateforme de technologie financière. La principale activité de la société est d'être un fournisseur de services de paiement (PSP) et une plateforme RegTech pour l'industrie des actifs numériques. Elle offre une solution de rampe on et off Web3, permettant aux utilisateurs finaux d'acheter des crypto-monnaies et des jetons non fongibles (NFT) en utilisant la monnaie fiduciaire, comme les cartes de crédit, les virements bancaires et les options de paiement locales. Ses produits comprennent On and off Ramp, OpenRamp, NFT checkout et Corporate Onboarding. Banxa, par le biais de sa plateforme, permet le retrait global de stablecoins via son réseau de transferts bancaires locaux. Son service Fiat-to-NFT permet aux clients d'acheter des NFT directement via son réseau d'options de paiement. Il permet aux entreprises clientes des utilisateurs de s'inscrire et d'effectuer des achats directement à l'aide de Banxa, ce qui permet des transactions uniques de la part d'entreprises, de sociétés et de fiducies. Son produit BanxaPro est un service d'échange de crypto-monnaies à haut volume pour les traders professionnels et les institutions.