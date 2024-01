Banyan Gold Corp. est une société d'exploration basée au Canada. La société se concentre sur deux propriétés aurifères du Yukon, le projet aurifère AurMac et le projet aurifère Hyland. Le projet aurifère Hyland est situé dans le district minier de Watson Lake, dans le sud-est du Yukon, à environ 74 kilomètres au nord-est de la ville de Watson Lake, dans le territoire traditionnel de la nation Kaska Dena (Première nation Liard). Il se compose d'environ 927 claims miniers de quartz actifs enregistrés au Yukon, totalisant une superficie de plus de 18 620 hectares et accessibles par la route depuis Watson Lake. Le projet aurifère AurMac est situé dans le district minier de Mayo, à environ 56 kilomètres au nord-est du village de Mayo et à 356 kilomètres au nord de Whitehorse, sur le territoire traditionnel de la Première Nation des Na-Cho Nyak Dun. Le projet se compose d'environ 506 claims miniers actifs sur quartz enregistrés au Yukon, totalisant plus de 9 230 hectares.

Secteur Or